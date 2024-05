Měď míří strmě vzhůru už od poloviny února a jen během dubna její cena poskočila o dalších patnáct procent. Zdražování nemusí být konec, analytici vesměs míní, že kov by do dvou let mohl dosáhnout úrovně dvanácti tisíc dolarů za tunu. „Jde o případ, kdy se efektivně spojuje rostoucí poptávka a utahování nabídky. Čistě na straně poptávky by bylo pro měď těžké pohnout se podstatně výš, ale máme tu skutečnou krizi dodávek,“ řekl nedávno Bloombergu Michael Widmer z Bank of America.

Růst zájmu pohánějí především dobré zprávy z Číny. Její ekonomice se v prvním čtvrtletí dařilo nad očekávání. V dubnu exportními objednávkami tažená výrobní aktivita v zemi rostla nejrychlejším tempem za čtrnáct měsíců.

Svět bude potřebovat miliony tun kovu navíc

Kov, který má širokou škálu použití včetně stavebnictví, elektrického vedení i elektromobilů, je obecně považován za klíčový barometr globálního ekonomického zdraví. Analytici sice podotýkají, že aktuální optimismus z velké části určuje vývoj v asijské velmoci, vidí však nadějné náznaky i v jiných regionech.