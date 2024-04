Vlaková doprava je po pandemické odmlce opět na vzestupu. Přibývá dopravců, pasažérů i najetých kilometrů. Využít toho hodlají České dráhy. Nejen tak, že vozí více cestujících, ale i ryze byznysově – zaměří se proto na údržby a opravy vlaků i z řad soukromé konkurence. Od letoška do roku 2031 proto investují do rozvoje servisní sítě přes dvanáct miliard korun, řekl pro e15 předseda představenstva a generální ředitel drah Michal Krapinec.

Expanzivní plány se pojí z velké části s výstavbou nových nemovitostí. Zhruba polovina investic, tedy více než šest miliard, totiž půjde do vybudování čtyř zcela nových opravárenských hal a do rozšíření a modernizace těch stávajících. Dalších 3,5 miliardy zamíří do obnovy a zřízení odstavných kolejišť, prohlížecích kanálů nebo různých soustruhů a do dalších stavebních úprav servisních středisek rozmístěných po celé republice.

Dráhy postaví mimo jiné i nové fekální koleje v pražském údržbářském středisku. Jedná se o speciální koleje, které jsou vybavené zařízením pro odsávání fekálií z odpadních nádrží vlaku nebo pro doplňování vody. Mimo jiné jsou vybavené korytem, které zabraňuje úniku fekálií do půdy. Odpad je tak sveden do kanalizace. Za dalších 1,5 miliardy dráhy nakoupí nové stroje do středisek údržby, tedy různé zvedací plošiny, vysokonapěťové zkušebny nebo sondy defektoskopie.

„Servis a péče o železniční kolejová vozidla je třetí pilíř našeho podnikání vedle osobní a nákladní dopravy. Naším cílem je zajistit ve spolupráci s vhodnými partnery komplexní péči o naše vozidla a nabídnout provozní údržbu i periodické obnovy také dalším vlastníkům vozidel v Česku a v zahraničí,“ naznačuje plány Krapinec. V květnu například začne stavba nové údržbárny v Chebu, letos by se měla začít budovat také hala v Havlíčkově Brodě a rozšířit ta v Šumperku. České dráhy se zbavily veškerých ztrát z minulosti. Rekordní zisk slaví i RegioJet Doprava a logistika

Byznysový potenciál má železnice, která je mimo jiné finančními domy vnímaná jako ekologický způsob dopravy, v tomto ohledu značný. I proto, že dopravců a naježděných kilometrů dlouhodobě přibývá.

Z poslední dosud zveřejněné „výročky“ Správy železnic za rok 2022 vyplývá, že zatímco v roce 2012 se na české železnici pohybovalo 79 dopravců, předloni jich bylo o polovinu více. Podíl drah na trhu osobní dopravy činil necelých 83 procent, druhé nejvyšší zastoupení měl RegioJet Radima Jančura s 5,5 procenty, následovala Arriva s pěti procenty. Menší podíly držely také společnosti GW Train nebo Leo Express. Tedy potenciální zákazníci, na které dráhy cílí.