Koruna ztrácí půdu pod nohama. Euro je nejdražší od konce roku 2022 | e15.cz

Koruna v posledních dnech oslabila vůči společné evropské měně na nejslabší úrovně od konce minulého roku – jedno euro nyní vyjde na více než 24,30 koruny. Až do půlky prázdnin se přitom kurz držel pod hranicí 24 korun. Takový vývoj může zdražit pohonné hmoty či dováženou elektroniku. A může mít i vliv na rozhodování bankovní rady ČNB ohledně nastavení úrokových sazeb.

Dění na měnovém trhu každopádně nezaskočilo hlavního ekonoma brokerského domu Cyrrus Víta Hradila. „Koruna podle mého názoru nyní není překvapivě slabá, jako spíše donedávna byla podivuhodně silná. Česká ekonomika se nenachází v dobré kondici a ani výhled do blízké budoucnosti není právě růžový,“ řekl.

Slabší data zaznamenal v červenci například tuzemský průmysl. Analytici přitom očekávali mírný nárůst výroby. Do toho přicházejí zprávy o horší kondici německé ekonomiky. Právě Německo je pro české podniky důležitým odbytištěm. Takový vývoj vede obchodníky na měnovém trhu k úvahám, že by ČNB mohla v dohledné době začít snižovat úrokové sazby, a to v době, kdy v eurozóně není naopak vyloučený jejich další růst.