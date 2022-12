České kryptofondy letos prodělávají. Doplácí na ochlazení spekulativní horečky | E15.cz

Letošní otřesy, krachy a pády cen na kryptoměnových trzích se negativně odrážejí i na zhodnocení fondů, které do digitálních aktiv a projektů investují peníze českých investorů. Letošní ztráty jdou až do desítek procent.

Bezmála o 60 procent spadla od začátku ledna hodnota portfolia fondu Sigil Core. Údaj vyplývá z dat veřejně dostupných na webu fondu. Sigil se zaměřuje na investice do kryptoměn, digitálních aktiv a do takzvaných projektů z oblasti decentralizovaných financí. Fond vznikl v roce 2018. Je sice regulovaný a registrovaný na Gibraltaru, stojí však za ním čeští zakladatelé. Minimální výše investice do fondu, který je určený kvalifikovaným investorům, činí 100 tisíc eur, tedy v přepočtu zhruba 2,4 milionu korun.

Na dotazy deníku E15 ohledně vývoje portfolia fond do vydání tohoto článku neodpověděl. Podle zveřejněné zprávy pro investory fond Sigil ve třetím čtvrtletí letošního roku omezil sázky na růst cen kryptoměn a digitálních tokenů a přesunul významnou část peněz do stablecoinů, tedy digitálních mincí navázaných 1 : 1 na americký dolar.

Fond rovněž zajistil své portfolio proti pádu kryptoměnových trhů spekulacemi na pokles cen, tedy takzvanými krátkými prodeji. Sigil ve zprávě rovněž zmínil, že včas stáhl peníze z burzy FTX, která před měsícem zkrachovala. I přes letošní vysokou ztrátu se však fondu z dlouhodobějšího pohledu daří. Pomáhá tomu silné zhodnocení z předchozích let. Loni portfolio narostlo o 526 procent, rok předtím o 284 procent, v roce 2019 o 75 procent.