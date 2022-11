Šéf RockawayX: Paralely mezi FTX a Lehmany existují. Návrat důvěry v krypto potrvá | E15.cz

Přední evropský blockchainový fond RockawayX investuje do kryptoměnové infrastruktury, kolaps FTX a dalších platforem ale ukazuje, že byznys kolem virtuálních měn stále místy stojí na chatrných základech. Zakladatel fondu Viktor Fischer v rozhovoru pro deník E15 popisuje, jak vlna bankrotů ve světě krypta změní tento obor do budoucna. Přidává i náznak optimismu: „Správný čas investovat je, když aktivita na blockchainu roste a projekty jsou podhodnocené. Například my jsme naše nejlepší investice uskutečnili v podobné situaci během kryptozimy v roce 2018,“ vysvětluje.

Jak pád FTX změní svět kryptoaktiv?

Je to velký průšvih. FTX byla vnímaná jako důvěryhodná burza a její šéf Sam Bankman-Fried byl častým návštěvníkem ve Washingtonu, kde se scházel s regulátory. Měl blízký vztah s politiky, byl druhý největší sponzor prezidenta Bidena, letos v květnu se na FTX konferenci Crypto Bahamas sešel na jednom pódiu s Tonym Blairem a Billem Clintonem… Je ale důležité rozlišovat mezi krátkodobým a dlouhodobým dopadem.

Z krátkodobého hlediska očekáváme pochopitelně negativní reakci, protože velká řada uživatelů přišla o peníze. Způsobí to i potíže dalších firem, které měly na FTX prostředky. Na druhé straně to není specifické jen pro oblast kryptotrhu. To je důležité si uvědomit. Podobné případy jsme mohli historicky zaregistrovat i na tradičních trzích, například Lehman Brothers, Bernie Madoff...

Z dlouhodobého hlediska to kryptoaktiva ovlivní jak?

Z dlouhodobého hlediska budou dopady pozitivní: lepší a flexibilnější regulace v rozvinutých zemích zamezí odchodu burz do offshoru. Zároveň události z uplynulých týdnů jenom potvrdily, jak důležitá je transparentnost blockchainu a co může přinést trhům a burzám. I velká americká banka jako JP Morgan před nedávnem prohlásila, že podobné kolapsy na kryptotrzích jsou způsobeny především chováním konkrétních hráčů, nikoli blockchainem nebo kryptoměnami. To je důležité mít při hodnocení situace na paměti.

RockawayX se hodně zaměřuje na investice do kryptoměnové (blockchainové) infrastruktury. Jak by šlo blockchain lépe využít pro předcházení podobným kolapsům jako u FTX, respektive proč tak dosud využit není?

Označil bych především dva způsoby. První jsem už zmínil a je jím transparentnost. Ta v blockchainu minimalizuje neověřenou důvěru mezi dvěma stranami. Kdyby byla FTX na blockchainu, všichni by okamžitě věděli, že zneužívá klientské peníze. Některé burzy už dnes na tomhle principu fungují a zveřejňují adresy svých peněženek.

Druhým jsou trustless transakce (bez zprostředkující protistrany – pozn. red.), které blockchain umožňuje v DeFi včetně zástavy při sjednání půjčky. Papírové dokumenty nebo smlouvy jsou nahrazené protokolem, který se spustí automaticky, když jsou splněny předem definované podmínky. Díky tomu by se nemohlo stát, že by tradingové pozice Alameda nebyly zlikvidované.

Nevnímáte teď mezi dalšími institucionálními investory skepsi vůči kryptoaktivům a blockchainu?

Určitě ano. Bohužel FTX byla burza, které lidé a investoři věřili. Její krach tuhle důvěru zničil. Potrvá nejméně šest až dvanáct měsíců, než se vrátí. Samozřejmě také záleží na geografii. Institucionální investoři v USA jsou v tomto prostoru mnohem aktivnější než v Evropě. Záleží také na jejich investiční strategii. Velké množství amerických institucí alokuje určitou část portfolií na dlouhodobé investice do blockchainových fondů rizikového kapitálu.

Evropa má v tomto ohledu co dohánět. Americký kapitál reprezentuje 30 procent kapitálu investovaného do blockchainových startupů v seedových kolech versus pět procent kapitálu investovaného do startupů ve stejném kole mimo blockchain.

Je přirovnání pádu FTX ke kolapsu Lehman Brothers adekvátní?

Existují určité paralely. Oba byly významnými hráči, a kryptoburza FTX byla dokonce v porovnání s Lehman Brothers větší – 32 miliard dolarů valuace FTX versus 22,5 miliardy dolarů valuace Lehman Brothers. Jsou zde ale také rozdíly a je důležité říct, že FTX dělala něco, co by si neměl nikdo dovolit – investovat prostředky zákazníků.

Věříte, že mají centralizované kryptoburzy zářnou byznysovou budoucnost?

Používání blockchainu je dnes stále komplikované podobně jako připojení k internetu v devadesátých letech. Musíte použít počítač, hardwarový klíč, získat adresu, připojit se na burzu, nakoupit tokeny a poslat si je na adresu zpět. Centralizované burzy se snaží tyto kroky co nejvíce zjednodušit, to je jejich výhoda. My vidíme budoucnost v mobilních aplikacích, které používají takzvané non-custodial burzy, kdy ani mobilní aplikace, ani burza nedrží vaše tokeny. Ty držíte vy na svém telefonu, a proto je nikdo nemůže zneužít. Umožňuje to například mobilní peněženka Ultimate od firmy Unstoppable finance, do které jsme investovali v létě.