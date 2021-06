Číňané dál chodí pro peníze na americké burzy. Velmocenské rivalitě navzdory | E15.cz

Čínské firmy by letos měly v primárních veřejných nabídkách na newyorské burze a trhu Nasdaq udat akcie v hodnotě výrazně nad loňskou částku, která dosáhla 13,5 miliardy dolarů. Poukázal na to zpravodajský server Nikkei Asia.

Agentura Bloomberg uvedla, že letos již firmy registrované v Číně či Hongkongu prodaly v USA akcie za 8,6 miliardy dolarů, meziročně za zhruba čtyřikrát více. Ohrožený tak může být dokonce rekord z roku 2014, kdy celková suma dosáhla 29,1 miliardy dolarů – i když se na tom 25 miliardami podílel prodej akcií technologické skupiny Alibaba.

Tentokrát jsou prodeje akcií na amerických burzách rozloženy mezi více firem. Zatím poslední si šla pro peníze zejména amerických fondů společnost Full Truck Alliance, platforma podobná Uberu. Na rozdíl od taxislužeb však nabízí propojení přepravních firem se zákazníky. Firma, mezi jejíž akcionáře patří například Tencent a SoftBank Group, prodala tento týden v rámci IPO akcie v hodnotě téměř 1,6 miliardy dolarů.

Společnost Full Truck Alliance navázala na páteční burzovní debut firmy AiHuiShou International. Ta provozuje populární internetovou platformu pro prodej použité elektroniky. Společnost, jíž na rozvoj dodala kapitál mimo jiné velká technologická skupina JD.com, prodala v IPO na newyorské burze akcie za 227 milionů dolarů.

O týden dříve úspěšně dokončila IPO na burze Nasdaq společnost Kanzhun, ve které je jedním z akcionářů zmíněný Tencent. Platforma Kanzhunu propojuje zaměstnavatele a zájemce o práci podobně jako v Česku například jobs.cz. Firma vybrala od investorů nový kapitál v objemu 912 milionů dolarů.

Aktuálně je hodně očekávanou událostí plánovaná veřejná nabídka akcií alternativní taxislužby Didi Chuxing, čínské obdoby Uberu. Investorům si chce říct údajně o zhruba deset miliard dolarů. Největší letošní IPO by mohlo firmu ocenit až na sto miliard dolarů.

Na americké burzy plánuje vstup nejméně dvacet dalších čínských firem včetně on-line prodejců potravin Dingdong Maicai a Miss Fresh či provozovatele hotelů Atour. Jejich vstupy by mohly v souhrnu vynést okolo šesti miliard dolarů.

Přitom ještě pár týdnů nazpět byla situace zcela opačná. Trh s IPO čínských, zejména technologických firem byl během dubna a května utlumený kvůli slabšímu zájmu investorů a také kvůli regulatorním zásahům čínských úřadů vůči technologickému sektoru.

Nyní se čínské firmy opět hrnou do Spojených států. Neodrazuje je přitom ani geopolitické napětí mezi oběma velmocemi, ani riziko, že od roku 2023 budou jejich akcie vyřazeny z obchodování, pokud americkým úřadům neumožní nahlédnout do auditů účetnictví. To se nyní neděje, protože to čínské zákony kvůli národní bezpečnosti neumožňují.

Tato rizika vyvažuje skutečnost, že americký kapitálový trh je mnohem více rozvinutý. Větší počet a zájem hlavně institucionálních investorů umožňuje firmám z Číny, ale i jiných zemí, prodat akcie za výhodnějších podmínek a ve větších objemech. To je důležitý faktor i pro investory, kteří do firem zainvestovali ještě před jejich vstupem na burzu a chtějí alespoň část svých podílů odprodat.