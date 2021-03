Čínským firmám hrozí odchod z burz v USA a tvrdší dohled státu | E15.cz

Z vyjádření americké Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) tento týden vyplývá, že podniká kroky, aby zahraniční firmy kotované na newyorské burze zpřístupnily finanční audity. Jinak budou riskovat delisting, zákaz obchodování na americké burze.

Problém se týká čínských technologických firem, k jejichž finančním výkazům se americkým regulačním orgánům nedaří dostat. Na pokles ceny akcií podle agentury Bloomberg mají také vliv kontroverzní plány čínské vlády na vytvoření joint-venture společnosti, která bude dozorovat jí shromažďovaná data o technologických podnicích. Dotknout by se to mělo zejména největších e-commerce a platebních firem. Kromě Alibaby a Tencentu by se tento typ dohledu mohl týkat také společností ByteDance, provozovatele sociální sítě TikTok, a Meituan.

Jak hrozba stažení z burzy, tak plány na větší kontrolu technologických firem v Číně jejich akcie poslaly ještě více dolů. Akcie Alibaby na newyorské burze ztratily od středy ke dnešku zhruba osm procent.

Propad zažívají také akcie vyhledávače Baidu kotované na Nasdaq, a to zhruba o dvacet procent. Akcie Tencentu na burze v Hongkongu klesly ze středy na čtvrtek o zhruba pět procent, od té doby však ztráty vyrovnaly.

V návaznosti na hrozbu stažení z burzy klesaly také akcie čínských automobilek Nio, Li Auto a Xpeng Motors kotovaných na amerických burzách, a to zhruba o deset procent. Společnost ByteDance sice zatím není veřejně obchodovaná, nicméně hovoří se o ní ve spojení s tvrdším vládním dohledem na data uživatelů.

Hrozba stažení z amerických burz nad čínskými společnostmi visela už loni, ještě za exprezidenta Trumpa. Podle Louise Tse z makléřské společnosti Wealthy Securities však Čína finanční data tamních firem odmítá odkrýt z důvodu národní bezpečnosti.

Delisting

Stažení akciového titulu z burzy znamená konec jeho obchodování. Může být dobrovolný, kdy se tak rozhodne sama společnost, či nedobrovolný na základě příkazu regulačního orgánu. Příčinami může být například to, že společnost přestane fungovat, vyhlásí bankrot, sfúzuje s jinou firmou či nesplňuje požadavky pro obchodování na burze.