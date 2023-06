České lithium se mění ve zlato. Akcie australského těžaře vydělávají stamiliony | e15.cz

„Firma European Metals Holdings před dvěma týdny oznámila, že testy cínovecké horniny prokázaly technickou i ekonomickou využitelnost tohoto ložiska. Budoucí těžba lithia na Cínovci se tak nyní jeví již poměrně dost pravděpodobná,“ uvádí analytik České spořitelny Petr Bártek.

Experti přitom dávají v případě úspěchu těžby akciím do vínku atraktivní budoucnost. „Vzhledem k dané přírodní lokalitě jsem obecně trochu skeptický k tomu, že se tam jednou lithium bude těžit. Pokud by tomu tak ovšem bylo a projekt byl úspěšný, dávalo by to tomuto příběhu násobně jiné cenové grády,“ komentuje portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan.