Jaroslav Bukovský: Jak zopakovat burzovní úspěch Labubu aneb investuj podle svého dítěte!
Každý, kdo má doma děti od pěti do patnácti let, zažívá v posledních letech to samé. Nákupy krabiček rozličných tvarů a jmen s obsahem neznámé konkrétní figurky a následným vzrušujícím unboxingem. Sami víte, kolik jste za to utratili peněz. Naštěstí existuje způsob, kterým tyto peníze dostat nejenom zpátky, ale dokonce si vydatně vydělat. A totiž nechat se svým dítětem investičně nasměrovat a jen s mírnou nadsázkou nechat nepřímo kompletně řídit nejen skladbu vašeho portfolia, ale i časování jednotlivých investičních či naopak divestičních akcí. Chce to jen splnit pár základních a vesměs poměrně triviálních podmínek.
Zaprvé: pozorně sledovat, jakých hraček a herních trendů si vaše dítě zrovna všímá. Zadruhé: Nesmíte dítě ve volbě hraček nijak ovlivňovat. Zatřetí: Musíte následně na burze reagovat na změny v preferencích dítěte zatraceně rychle. Jde o potenciálně komplexní investiční strategii, kterou lze dát dohromady diverzifikované portfolio akcií s růstovým potenciálem. Ideálním východiskem je přitom to, co většina rodičů tak docela nevzývá.
A totiž pokud je vaše dítě dokonalým zástupcem "stáda" hráčů a ctitelů aktuálních módních trendů na trhu. Ale nebojte, v době masového rozšíření instantního obsahu konzumovaného masou dětí v jeden okamžik nevznikají potenciálně nebezpečná trendová zpoždění, která by ovlivnila výkonnost vašich investic.
Pojďme si vzít za příklad čínskou firmu Pop Mart. Současný blind box master ovládající fenomén panenek Labubu hned několika fikanými byznysovými nástroji zahrnujícími obligátní marketing nedostatku, překvapení a komunitních emocí vstoupil na hongkongskou burzu teprve v roce 2020. Nebyl to popravdě žádný zázrak a během dalších dvou let se akcie investoři zbavovali. Kolik investorů si všimlo této akcie třeba právě před třemi lety, když stála něco kolem devíti dolarů?
Nevíme, víme jen to, že aktuálně stojí třicetkrát tolik. Ano, ze stovky tisíc potenciálního vkladu nyní tři miliony. Klíčové samozřejmě bylo, kdy jste si akcie všimli. Což se odvíjelo od okamžiku, kdy jste si všimli, že se o ně začíná zajímat vaše dítě. Dlouho přitom nebylo pozdě. Čímž samozřejmě nechceme říci, že pozdě už je. Světový "tisk" si začal ve větším měřítku všímat fenoménu letos v únoru. Už začátkem tohoto měsíce dává americká banka Morgan Stanley akcie Pop Martu na svou soupisku preferovaných akciových borců. Akcie se tehdy obchoduje po stovce hongkongských dolarů za kus. Tedy za zhruba třetinu současné ceny. Pak už následuje šílenství.
Začátkem června akcii první větší masa investorů přestává obrovský růst věřit a nastává velmi mírná korekce. Druhý dech přichází koncem července, ale nádech není přesvědčivý. Dojem? Akcie Pop Mart mohou mít svou spanilou jízdu za sebou. Anebo máte pocit, že vaše děti ještě mohou věnovat svým Labubu od nákupu přes unboxing po sledování na sítích ještě více času, než jim věnují nyní? Opět jako vodítko platí jediné: Jděte do dětského pokoje a podívejte se, co vaše dítě zrovna dělá. A jen tak mimochodem se ptejte: Jé, ty nekoukáš na Labubu? A na co tedy? Dítě je jako generátor investičních tipů nejspolehlivějším zdrojem, který kdy kdo měl, myslete na to v každém okamžiky téhle velké investiční dětské jízdy.
Dobrá, pokud už Pop Mart nechytí druhý dech, což pochopitelně může, co se nabízí na trzích jiného? Druhý takový byznysmodel vyladěný k dokonalosti jako v případě tohoto čínského zázraku, který se dokonale naladil na frekvenci doby a vašich dětí hledá jen velmi těžko, zkusili jsme zalovit v jiných vodách. Hledali jsme fabriky, totiž hlavně fabriky na nápady, kde se potenciálně může zrodit něco podobného a zkusili vybrat patero takových akcií dostupných českým investorům. Mějte ale na paměti, že Labubu je byznysový zázrak. Byť, jak to tak už bývá v této části herního průmyslu, mnohdy s jepičím životem. Na poslední aspekt tohoto byznysu myslete v případě, že právě ve své obchodní aplikace klikáte u akcií Pop Mart na tlačítko Buy. Pojďme na věc.
