PFNonwovens vytěsňuje minoritáře. Ti chystají žalobu kvůli ceně | E15.cz

Výrobce netkaných textilií PFNonwovens bude mít brzy jediného vlastníka a stáhne se z burzy. Česká národní banka schválila podmínky odkupu zbylých akcií. Majoritní akcionář PFNonwovens Holding by měl každému menšinovému akcionáři vyplatit 719,5 korun za akcii.

Hlavní akcionář rozhodnutí ČNB vítá. „Doufáme, že proces převodu akcií dokončíme do konce roku. Centrální bance jsme zodpověděli mnoho doplňujících otázek, takže jsme toto rozhodnutí předpokládali,“ sdělil deníku E15 Jakub Dyba, ředitel přímých investic fondu R2G, tedy vlastníka PFNonwovens Holding.

Drobní akcionáři již dříve uvedli, že se jim cena, za jakou chce většinový vlastník zbylý podíl akcií koupit, nezamlouvá. Investor Tomáš Hájek se například domnívá, že cena by měla být o šedesát procent vyšší.

„Spíše jsem to čekal. ČNB příliš nezkoumá výši protiplnění, ale pouze odůvodnění tohoto kroku. Je to tedy spíše formální rozhodnutí,“ uvedl Hájek, který zastřešuje na 150 akcionářů držících kolem 1,5 procenta akcií PFNowovens. „ČNB se minoritářů snad nikdy nezastala, je ale pravda, že tak nízké protiplnění, jaké nabízí PFNonwovens, tu snad ještě nebylo. Doufal jsem proto, že tentokrát u ČNB zastání najdeme,“ dodal.

Hájek už kvůli vytěsnění minoritářů chystá žalobu. Ta by k soudu měla dorazit zhruba na sklonku roku, a to hned poté, kdy lze očekávat zapsání převzetí akcií do obchodního rejstříku.

Navržená cena je nízká i podle analytika Fio banky Jana Rašky. „Akciový titul jsme nedávno stáhli a analyticky jej už nepokrýváme. I tak ale mohu říci, že je to relativně konzervativně navržená cena. Naše loňské ohodnocení se nacházelo na hladině 834 korun za akcii, tedy o zhruba šestnáct procent výše,“ hodnotí Raška s tím, že cenovka platila ještě v době, kdy byl zveřejněn záměr na vytěsnění akcionářů.

Majoritním akcionářem PFNonwovens je od roku 2017 skupina PFNonwovens Holding, kterou vlastní fond R2G miliardářů Oldřicha Šlemra, Eduarda Kučery a Pavla Baudiše.