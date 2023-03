Další kolo výprodejů akcií bank spustil akcionář švýcarské Credit Suisse | e15.cz

Švýcarská banka Credit Suisse, která se dostala do potíží, ve čtvrtek oznámila, že posílí svou likviditu tím, že využije možnost půjčit si od švýcarské centrální banky až 50 miliard švýcarských franků, zhruba 1,2 bilionu korun. Na finanční trhy se tento týden vrátila nervozita, kterou minulý týden odstartoval pád amerického finančního domu Silicon Valley Bank. Poté co se v úterý situace načas uklidnila, ve středu v Evropě opět padají ceny akcií bank a pojišťoven. Další kolo výprodejů začalo poté, co největší akcionář švýcarské Credit Suisse řekl, že nehodlá bance poskytnout nový kapitál.