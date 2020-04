Další kolaps. Cena ropy Brent po 18 letech klesla pod 20 dolarů za barel | E15.cz

Ropa Brent s dodáním v červnu zlevnila až o téměř 30 procent na 18,10 dolaru za barel. Později část ztrát smazala a krátce po poledni se prodával zhruba za 21 dolarů za barel. Kolem 20:55 SEČ se prodávala zhruba za 18,83 dolarů za barel.

Květnový kontrakt na WTI v úterý vypršel, uzavřel na ceně deseti dolarů za barel. V pondělí ropa WTI seanci skončila na minus 37,63 USD za barel. Červnový kontrakt, který mnohem lépe odráží realitu na trhu s ropou, kolem 21:00 SEČ ztrácel zhruba 43 procent a obchodoval se za 11,6 dolaru za barel.

Kolaps cen ropy a nepříznivé výhledy amerických společností, které naznačují, že ekonomiku čeká nejhorší recese od 30. let minulého století poslal americké akcie dolů.

Index Dow Jones v úterý zavřel o 2,67 procenta níže na 23 018,88 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se snížil o 3,07 procenta na 2736,56 bodu. Index technologického trhu Nasdaq oslabil o 3,48 procenta na 8263,23 bodu.

Obchodníci v pondělí květnový kontrakt na WTI prodávali za každou cenu, aby jim ropa nezůstala. Pokud by kontrakt do dneška neprodali, museli by po vypršení jeho platnosti ropu fyzicky převzít, což většina z nich teď nechce. Ve Spojených státech totiž kvůli vysoké těžbě rychle ubývá skladovacích kapacit, takže by mohl být problém i s krátkodobým uskladněním suroviny.

„Je jasné, že hlavním problémem trhu je teď nadbytek ropy ve Spojených státech a nedostatek skladovacích kapacit,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Michael McCarthy ze společnosti CMC Markets.

Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že jeho administrativa uvažuje o přerušení dovozu ropy ze Saúdské Arábie, aby tak podpořila domácí ropný průmysl. „Určitě máme spoustu ropy, takže se na to podívám,“ prohlásil.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem (OPEC+) se tento měsíc dohodli, že v květnu a červnu sníží těžbu o 9,7 milionu barelů denně. Podle analytiků však dohoda není dost výrazná na to, aby odstranila převis nabídky nad poptávkou.

Někteří zástupci zemí OPEC a nečlenských zemí dnes prostřednictvím konferenčního hovoru probírali vývoj ceny ropy a další možná opatření na podporu trhu. Debat se nezúčastnili klíčoví členové, tedy země z oblasti Perského zálivu. Podle jednoho ze zdrojů agentury Reuters zástupci OPEC zvažovali, zda snížení těžby nezavést hned a nečekat až do 1. května, jak se skupina OPEC+ dohodla.

Rozhovorů se v úterý zúčastnily Alžírsko, Nigérie, Venezuela, Irák, Kazachstán a Ázerbájdžán, zatímco Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty a Rusko nikoli, uvedly zdroje Reuters.

Propad ceny americké lehké ropy WTI je bezprecedentní, tvrdí analytici

Analytik ČSOB Dominik Rusinko uvedl, že v nejbližších několika týdnech zůstane ropný dále trh pod enormním tlakem. „Ani rekordní dohoda aliance OPEC+ na produkčních škrtech nebude s to vykompenzovat bezprecedentní výpadek ropné poptávky, který se odhaduje až na 30 milionů barelů denně,“ uvedl Rusinko.

„Severoamerická ropa WTI pak zůstane ještě pod větším tlakem než ropa Brent, a to z důvodu relativně omezenějších skladovacích kapacit ve Spojených státech,“ dodal analytik.

These are the top countries by oil production since 1973 pic.twitter.com/eSSRSn1CT0 — How Things Work (@ThingsWork) April 20, 2020

Manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler míní, že současné cenové pohyby ropy souvisí zejména s technickými faktory. „Od středy se již kupující kontraktu zavazuje k fyzickému vypořádání, což znamená, že musí být napojený na ropovody v Cushingu v Oklahomě. Vzhledem k rychlému vyčerpávání skladovací kapacity, je však prakticky nemožné surovinu odebrat. Očekává se, že se skladovací kapacita v Cushingu naplní první týden v květnu,“ uvedl Pfeiler.

Cena ropy by se podle něj mohla stabilizovat v létě. „Do té doby zřejmě budou některé firmy nuceny produkci za jakoukoliv cenu ukončit. Zároveň dojde k částečnému návratu poptávky, jelikož globálně nastane uvolnění současných tvrdých restriktivních opatření kvůli covid-19,“ dodal Pfeiler.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda uvedl, že zprávy o tom, že ropa ztratila všechnu svoji hodnotu nebo že kupující ropy dostává ještě navrch zaplaceno za to, že ji vůbec odebere, jsou poněkud nadnesené.

„V současnosti se s danou ropou obchoduje prostřednictvím 130 kontraktů, z nichž nejzazší vyprchává v lednu 2031. A pouze na jediném z nich včera byla záporná cena. Byl to právě kontrakt s dodáním v květnu 2020,“ uvedl.

Na rekordních 160 milionů barelů se pak odhadují zásoby energetické suroviny, které jsou uskladněné na tankerech.

„Propad cen nemá limit, když jsou zásobníky a ropovody plné,“ uvedl k situaci v USA podle agentury Bloomberg na svém twitteru manažer hedgeového fondu Pierre Andurand.

Pokles cen ropy pak na trhu podle dlouholetého komoditního tradera Petera Brandta způsobil, že investoři, kteří spekulovali na růst cen a vzali si na to úvěr, nebyli schopni dostát svým závazkům. Došlo tak k vynuceným prodejům jejich kontraktů, což dál roztočilo cenovou spirálu směrem dolů. „Vypadá to ošklivě. O dnešku se budou psát knihy,“ komentoval překotné pondělní obchodování Brandt.

Hlavní ekonom české investiční společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda upozorňuje také na to, že cenový rozdíl mezi ropou WTI a typem Brent je teď největší od roku 2015.