Divoká sázka Michala Semotana. Držím si ruku, abych nenakupoval, vzkazuje portfolio manažer | e15.cz

Momentálně chybí silný důvod nakupovat, přesto nemá smysl podléhat nadměrné skepsi. Už v závěru roku bude totiž přinejmenším Wall Street výše než nyní. Tak by se dalo shrnout poselství portfolio manažera J&T investiční společnosti Michala Semotana, který na Twitter Spaces E15 prozradil nejen vyhlídky pro největší světový akciový trh, ale nabídl i celou řadu konkrétních tipů, které by investoři měli aktuálně zvažovat.

Proti Semotanově „mírnému optimismu v mezích zákona“ postavila E15 jako oponenta skeptika a portfolio manažera v jedné osobě Tomáše Pfeilera z Cyrrusu. Oba pánové uzavřeli velkou sázku o lahev drahého červeného.

Zatímco Semotan očekává, že index S&P 500 do konce roku posílí, Pfeiler jeho nadšení nesdílí a bylo znát, že si kvůli tomu oba správci portfolií mohou vjet i do vlasů. Pfeiler totiž sází na to, že hlavní americký index bude v závěru roku pod hranicí 4350 bodů.

„Nejsem pesimista, myslím, že skončíme výše, než jsme nyní. Ale rozdělil bych případné nákupy na tři díly, první v létě, druhý na podzim, třetí na konci roku,“ říká Michal Semotan. Aktuálně ale raději s nadsázkou kouká z okna než do monitorů sledujících trh.

„Snažím se držet zpátky a nebýt moc aktivní a raději si ten prst z klávesnice sundat,“ dodává analytik. Wall Street letos pohledem svého dominantního indexu přece jenom „udělala“ kolem patnácti procent, technologické akcie dokonce takřka pětinásobek. Tržní skeptici si tak pokládají otázku, jak dlouho růstový trend vydrží.

Semotan nevylučuje korekci, ale přesto sází letos na šťastný konec, tedy na zisk, a to i při vstupu na trh v závěru června. Sice je obecně střízlivý vůči nákupům relativně drahého akciového trhu, nicméně to ale zdaleka neplatí univerzálně a celá řada akcií prý stojí za hřích. A nejen to.

„Třeba v ročním horizontu mohou být na atraktivních úrovních i dluhopisy, možná i více než akcie,“ dodává Semotan. Pro investory, kteří zrovna vstupují pod dojmem akciového boomu na trh, má ovšem několik přesně mířených a konkrétních rad. Co by v současnosti kupoval jeden z nejznámějších portfolio manažerů v Česku a proč?