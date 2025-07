🎧 Místo chytrých hodinek zkuste vypnout. Spánek je nejlepší regenerace, říká specialistka Glamedic Klára Seidlová

Ještě před několika lety překonávala Klára Seidlová rekordy na sprintových tratích po celém světě, dnes čerpá ze svých zkušeností vrcholové sportovkyně a společně s dalšími specialisty radí klientům, jak co nejefektivněji pečovat o své tělo. „Pro mě nebyl přechod od vrcholového sportu do oblasti zdravého životního stylu tak revoluční. Pohyb a disciplína byly součástí mého života od dětství,“ popisuje Klára Seidlová, co jí pomohlo zvládnout změnu profese. Dnes předává zkušenosti, které sama získala, buďto od jiných, nebo od sebe samotné. „Je to tak padesát na padesát – něco jsem se naučila od trenérů a něco mi dala vlastní praxe,“ doplňuje.

Podle ní se největší rozdíl mezi sportovním a běžným režimem netýká jen pohybu, ale zejména schopnosti dlouhodobě vydržet. „Motivace vás dostane na start. Ale až disciplína rozhodne, jestli vytrváte. A právě ta dnes lidem hodně chybí,“ upozorňuje.

Její klienti často řeší hlavně stres a celkovou únavu. „Přijdou a řeknou: Já jsem unavený, jsem ve stresu, potřebuju aspoň na chvíli vypnout. Dnešní doba je opravdu náročná. Práce, tlak na výkon, informační zahlcení – všechno dohromady. Člověk má pocit, že musí na všechno reagovat, pořád něco řešit. A tělo i hlava prostě časem přestanou fungovat,“ popisuje Seidlová nejčastější témata konzultací.

Na mikropauzy v práci si najde čas každý

Právě proto se snaží klienty vést k tomu, aby v průběhu dne zařadili mikropauzy: „Stačí pět deset minut – sednout si, nadechnout se, projít se po kanceláři. Každý si na to čas najde.“ A nejlepší regenerace? Spánek. Málokdo dnes spí dobře a dostatečně dlouho a chytré hodinky podle Kláry Seidlové spíš stresují. „Táta se vždycky podíval do aplikace a hned věděl, že spal špatně, a tím pádem měl špatný den. Přitom to tak třeba vůbec nebylo,“ přibližuje příklad ze své rodiny. Kromě spánku doporučuje meditaci, dechová cvičení a procházky.

Glamedic se od jiných center zdravého životního stylu liší hlavně osobním přístupem. „Každého klienta vedeme individuálně. Hodně spolu mluvíme, ptáme se, jak se cítí, a nastavujeme péči tak, aby všechno – od pohybu přes regeneraci až po výživu – dávalo smysl,“ říká. S klienty tu pracují specialisté různých oborů a využívají také technologie jako diagnostiku tělesného složení InBody, lymfodrenáž nebo kryoterapii, tedy metodu, při níž je organismus krátkodobě vystaven extrémně nízkým teplotám.

Služby pro všechny do sportovců přes manažery až po maminky po porodu

Velkou roli v Glamedic hraje i cvičení s elektrostimulací svalů. Klient oblékne speciální oblek s elektrodami a při jednoduchých cvicích svaly pracují mnohem intenzivněji. „Je to skvělé třeba pro lidi, kteří mají velkou nadváhu a klasické cvičení je pro ně moc náročné,“ vysvětluje Seidlová. Služby jsou podle ní určené komukoli – od aktivních sportovců přes manažery až po maminky po porodu.

A co dnes motivuje ji samotnou? „Chci se cítit dobře a být šťastná. A když mi klient řekne, že díky mně začal vnímat svoje zdraví jinak, že se mu ulevilo, tak vím, že moje práce má smysl,“ říká Seidlová.