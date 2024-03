Velké domácí banky se v posledních dvou letech ve velkém a v relativní tichosti obrátily na domácnosti, aby si od nich půjčily pro případ příští finanční krize. Udělaly jim přitom nabídku, která mnohdy vysoce převyšovala úroky dosažitelné na spořicích účtech, a to při podstatně nižším riziku, než na jaké jsou běžní drobní hráči zvyklí z trhu. Řeč je o obrovských balících bankovních dluhopisů, jejichž cílem jsou drobní investoři. Ti za to do značné míry vděčí striktní regulaci, jež se snaží domácí bankovní byznys připravit na případné horší časy. Podle expertů jde na české poměry trhu s firemními dluhopisy o pomyslný crème de la crème, tedy to nejlepší z nejlepšího. V minulých letech byly přitom bankovní dluhopisy určené retailovým investorům prakticky nedostupné.