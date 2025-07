Ekonomika: Podpora inovací a eura

Starostové a nezávislí chtějí moderní a silnou ekonomiku, která stojí na českých schopnostech a nápadech. Prosazují podporu inovací a společností, jež vytváří pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Cílem je zajistit více dobře placených pracovních míst pro občany.

Ke znovuoživení české ekonomiky plánuje STAN přispět snížením byrokracie, efektivnější státní politikou a podporou dostatečné a kvalitní pracovní síly. Tyto kroky by měly vést k průměrnému hospodářskému růstu ve výši 3 % ročně v letech 2026–2029. Starostové ve svém volebním programu pro volby do Poslanecké sněmovny 2025 uvádí, že přijmou rozhodnutí o zavedení eura v nejbližším možném termínu s ohledem na povinné procesy. Do tří měsíců od voleb chtějí jmenovat vládního zmocněnce pro vstup do ERM II a přijetí eura.

Daně: Úprava progrese či zdanění sladkých nápojů

Daňový systém by měl podle Starostů:

přispívat ke snížení nerovností ve společnosti,

motivovat k práci, podnikání, zdravému a ekologickému životnímu stylu a spoření na stáří,

odrazovat od krátkodobých pronájmů, pořizování investičních nemovitostí a odlivu zisků do zahraničí.

U daně z příjmu fyzických osob slibuje STAN úpravu daňové progrese a převedení slevy na poplatníka do pravidelně valorizovaného bonusu. Podle polského modelu chtějí Starostové zavést daň ze slazených nápojů. V praxi by mělo jít o spotřební daň ve výši 3,4 Kč/l u nápojů s hustotou cukru 50 g/l. Za každých 10 g/l cukru nad tuto základní hranici by se k dani přidávala ještě variabilní složka ve výši 0,35 Kč/l.

V rámci daňové správy STAN navrhuje projekt dobrovolné e-fakturace, ve kterém by dodavatel mohl zaslat fakturu do státního centrálního datového skladu, odkud by si ji stáhnul odběratel. Hnutí se zavazuje také k dokončení projektu tzv. jednotného inkasního místa.

Byznys: Pomoc startupům a malým a středním podnikům

Hlavní priorita STAN v oblasti byznysu? Posílení výkonnosti a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Podnikatelé by se měli dočkat především snížení administrativní a legislativní zátěže. Pomoci by jim měla například možnost vyplácení mezd v cizí měně nebo jednotný portál evidence kontrol.

Pro malé a střední podniky a startupy plánují Starostové vytvořit síť regionálních inovačních center a podnikatelských inkubátorů, která by těmto subjektům nabízela poradenské služby včetně exportního poradenství. Rozvoj podnikatelských dovedností by měl být podle STAN podpořen již na školách například formou odborných stáží, praxí či budováním center pro výuku technických předmětů.

Bydlení: Konec spekulací s byty a oživení družstevní výstavby

Jedním z pilířů sociální politiky Starostů je zlepšení cenové dostupnosti bydlení. Řešení vidí ve výstavbě nových bytů (včetně družstevní či obecní výstavby) a v rekonstrukci nevyužívaných nájemních bytů v lokalitách s vysokou poptávkou. Hnutí se chce zasadit o navrácení prázdných bytů na trh a jejich využití k bydlení. Kritizuje zejména uplatňování daňových odpočtů na nemovitosti, ve kterých nikdo nebydlí.

Nájemní bydlení by podle volebního programu Starostů a nezávislých mělo tvořit stabilní a cenově výhodnou alternativu k vlastnickému bydlení. Zranitelným cílovým skupinám a klíčovým profesím slibuje STAN v otázce bydlení podporu. Mladým občanům do 35 let by při pořízení prvního vlastnického bydlení nebo rekonstrukci starších bytů měla pomoci úroková dotace poskytovaná ke splátkám hypotéky.

Investice: Zaměření na regiony

Svět osobních investic by z prosazovaného programu Starostů nejvíce zasáhlo zmíněné omezování investičních nemovitostí. Dále STAN hlásá pravidelnou valorizaci daňového odpočtu investic na stáří. Uplatnění odpočtu chce hnutí dále rozšiřovat o nové typy produktů, jako například DIP nebo pojištění dlouhodobé péče.

Na státní úrovni by se Starostové rádi zaměřili na daňové pobídky pro investice do technologií. Jako prioritu vnímají poskytování daňových úlev firmám, které investují do digitalizace, ekologických technologií a modernizace výrobních procesů. Daňové úlevy vidí jako vhodnější variantu než investiční dotace.

Řadu investic chtějí Starostové směřovat do regionů. Cílem je zatraktivnit život a podnikání na venkově. Z chystaných opatření lze zmínit například navýšení poptávkové dopravy, chytré základní veřejné služby (samoobslužné prodejny v režimu 24/7, komunitní centra, programy pro rozvoz nákupů) nebo zlepšení dostupnosti zdravotní péče v regionech.

Doprava: PPP projekty a vysokorychlostní železnice

Investice do dopravní infrastruktury chce STAN urychlit formou tzv. PPP (Public Private Partnership) projektů, tedy partnerstvím veřejného a soukromého sektoru. Klíčovou roli pro mezinárodní dopravu a rychlé propojení center s regiony hraje podle Starostů moderní železniční infrastruktura. V programu proto hnutí zmiňuje urychlení výstavby vysokorychlostních tratí.

Starostové kladou důraz také na posílení kvality a atraktivity veřejné dopravy. Investice do stávající infrastruktury by měly být prioritizovány po konzultaci s dotčenými kraji. Mezi cíli nechybí rozvoj klíčových dopravních staveb (pokračování výstavby dálnic D0, D35 či navýšení kapacity dálnice D1 v okolí Brna), zvýšení kvality silnic II. a III. třídy nebo budování kvalitní infrastruktury pro cyklisty.

Důchody: Důraz na včasné vlastní spoření

K důstojnému stáří občanů plánují Starostové přispět podporou včasného důchodového spoření a posílením spořicího pilíře důchodového systému. Lidé by ke spoření měli být motivováni od co nejnižšího věku, například jednorázovým příspěvkem nebo daňovým odpočtem. STAN se chce zasadit také o zvýšení prostupnosti mezi jednotlivými spořicími produkty. Cílem je eliminovat komplikované přechody mezi různými formami spoření.

Dalším předkládaným návrhem z volebního programu Starostů je zavedení státních penzijních fondů. Státem zřízená nebo vysoutěžená penzijní společnost by měla být určena pro státní zaměstnance a občany, kteří si nevyberou vlastního poskytovatele.

Společnost: Snížení pay gap nebo eutanazie

V zájmu podpory rovnosti žen a mužů chtějí Starostové vytvořit 40 tisíc nových míst ve školkách a dětských skupinách. Snazší či částečný návrat na trh práce u osob pečujících o děti (například rozšiřováním částečných úvazků nebo flexibilních forem práce) podle STAN sníží tzv. pay gap – rozdíl v odměňování žen a mužů. Hnutí také plánuje usnadnit využívání rodičovské dovolené otcům. Rodinám, ve kterých oba rodiče stráví na rodičovské dovolené alespoň tři měsíce, by STAN navýšil rodičovský příspěvek o 50 000 Kč.

Další programové body v oblasti lidských práv a rovných šancí se týkají boje proti domácímu násilí, prosazení manželství u stejnopohlavních párů nebo eutanazie. Starostové slibují novelu zákona o zdraví, která zavede termín důstojná smrt a umožní tak plánovaný odchod ze života jako svobodné rozhodnutí.

VIDEO: Umíme si představit další daňové sazby, bohatší by měli platit víc, říká předseda STAN Rakušan v pořadu FLOW

Vít Rakušan: Rozhovor ve FLOW • Zdroj: e15

Zahraniční politika: Ukotvení ČR na Západě

K základním principům české zahraniční politiky řadí STAN členství v Evropské unii, obranu mezinárodního práva nebo lidská práva a občanskou společnost. EU by měla jednat jednotným hlasem na základě předchozí dohody. ČR by v rámci evropského společenství a dalších organizací měla být aktivní a podporovat silnější zastoupení Čechů v jednotlivých institucích.

Starostové prosazují razantní postup proti Rusku a jeho snahám o podmanění Ukrajiny. Pokračovat by měla rovněž podpora napadené země – a to v takové délce a rozsahu, jaký bude Ukrajina potřebovat. Podle STAN by se ČR měla podílet i na obnově Ukrajiny a její integraci do EU a dalších západních struktur. Obnovu a ekonomickou integraci Ukrajiny vidí Starostové jako příležitost pro české firmy.

Obrana: Samostatnost evropských jednotek

V obranné politice vytyčili Starostové jako cíl obrannou autonomii evropské části NATO a posílení obranných kapacit EU v rámci aliance. Tato strategie je reakcí na snižující se přítomnost USA v Evropě a aktuální bezpečnostní hrozby. Evropské země by podle STAN měly být schopné samostatné obrany. Integraci evropské obrany chtějí Starostové podpořit společnými vojenskými misemi nebo jednotkami.

Výdaje na obranu by měly splňovat spojenecké závazky v NATO – tedy minimálně 2 % HDP, případně podle dohody s partnery v alianci více. Potřebné navýšení chtějí Starostové zajistit v rozpočtu ministerstva obrany. Hnutí nepodporuje návrat k povinné vojenské službě. Místo toho plánuje motivovat občany k obraně země a rozvíjet aktivní zálohy. STAN chce Česko připravit také na moderní metody boje a hybridní hrozby. Prosazuje například vznik center kybernetické obrany NATO a EU.

Deset hlavních priorit volebního programu STAN pro volby 2025 1. Pracovní místa 2. Podnikání 3. Zdraví 4. Životní prostředí 5. Veřejné služby 6. Vzdělání 7. Život v bezpečí 8. Bydlení 9. Doprava 10. Život i na venkově Zdroj: starostove.cz

Volební preference STAN 2025

Podle volebních průzkumů pro volby 2025 by Starostové v nové Poslanecké sněmovně neměli chybět. Preference STAN se pohybují okolo 10 %. V posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 kandidovalo hnutí společně s Piráty. Koalice PirSTAN oslovila 15,62 % voličů a získala 37 křesel. Díky kroužkování připadlo 33 z nich Starostům.

Infografika: Volební průzkumy 2025

Volební výsledky STAN 2021 – 2025

Volby Zisk Volby do Poslanecké sněmovny 2021 15,62 % v koalici PirSTAN; 33 poslanců Komunální volby 2022 2,90 % STAN + 2,30 % STAN a Nezávislí kandidáti + 3,73 % v koalicích; 3 068 zastupitelů Senátní volby 2022 1 senátorské křeslo (v rámci hnutí Starostové pro Liberecký kraj – SLK) Volby do Evropského parlamentu 2024 8,70 % (STAN + SLK); 2 europoslanci Krajské volby 2024 5,47 % celorepublikově (STAN) + 1,65 % (SLK) + 6,54 % v koalicích; celkem 104 mandátů Senátní volby 2024 5 senátorských křesel (STAN) + 1 senátorské křeslo v rámci hnutí SLK

Koalice a spojenectví: S kým chtějí Starostové spolupracovat?

Za přirozeného partnera pro případné skládání vlády považují Starostové především koalici Spolu a její jednotlivé strany. Nabízí se také spolupráce s Piráty, kteří se nachází v podobné části politického spektra – byť spojenectví nebude ve formě koalice jako v roce 2021. Naopak spolupráci s hnutím ANO předseda STAN Vít Rakušan na posledním sněmu strany vyloučil. Krajně nepravděpodobná je také spolupráce s SPD, Stačilo! či Motoristy. S těmito subjekty Starostové nesdílí programové priority.