Mladí evropští investoři budou dominovat investicím ETF, uvádí nová studie BlackRock | e15.cz

Podle průzkumu, který se konal od loňského srpna do letošního února, se dominantní skupinou v oblasti investování do ETF stanou lidé ve věku 18 až 34 let. Jejich podíl na nových investorech do ETF by měl letos dosáhnout 54 procent. Data naznačují, že pro velkou řadu mladých lidí jsou burzovně obchodované fondy vůbec první investicí. „Z nové vlny investorů jich 41 procent dosud nikdy neinvestovalo,“ uvádí BlackRock s tím, že v současnosti investicím do ETF dominuje v Evropě generace ve věku 35 až 54 let.

