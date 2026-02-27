Evropské akcie jsou na rekordu a míří k nejdelší růstové sérii za více než deset let
- Evropské akcie míří k nejdelší růstové sérii od roku 2013.
- Investoři přesouvají kapitál z USA do Evropy.
- Tradiční sektory letos zatím porážejí přehřáté technologické tituly.
Evropské akcie v závěrečné únorové obchodní seanci posílily a směřovaly k nejdelší měsíční růstové sérii od roku 2013. Region je mezi investory stále populárnější, protože hledají alternativy ke Spojeným státům, upozorňuje agentura Bloomberg.
Index Stoxx Europe 600 byl ke 14.00 SEČ výše o 0,17 procenta a držel naději na rekord. Za únor si index připisuje zhruba čtyři procenta a směřuje k osmému měsíci růstu v řadě. Sektorově se v páteční seanci nejlépe dařilo telekomunikacím a těžařům, zatímco sektor cestovního ruchu nejvíce zaostával.
Evropské akcie pokračují v růstu v době, kdy vysoké valuace amerických technologických titulů a obavy z výdajů na umělou inteligenci podporují přesun investic do jiných regionů. Další podporu náladě poskytla převážně pozitivní výsledková sezona.
Tradiční sektory starého kontinentu
Struktura trhu navíc Evropě pomáhá v době obav z dopadů umělé inteligence. Od začátku roku výkonnosti dominují tradiční odvětví, jako jsou základní suroviny, energetika, telekomunikace a veřejné služby, které zaznamenaly dvouciferné výnosy až do 25 procent, zatímco samotný index Stoxx 600 vzrostl o sedm procent. Zároveň byl oznámen rekordní objem zpětných odkupů akcií evropských firem.
„Únorová rally byla tažena solidními firemními výsledky a pozitivním momentem,“ uvedl Ulrich Urbahn, šéf strategie a výzkumu multi-asset ve společnosti Berenberg. „Držíme nadváženou pozici v evropských a rozvíjejících se akciích, protože se domníváme, že nové investice se zaměří především na tyto regiony s cílem snížit stále vysokou expozici mnoha investorů vůči USA,“ vysvětlil.
Pro AI stromy není vidět celý investiční les
Z jednotlivých titulů v pátek oslabila společnost BASF poté, co německý výrobce uvedl, že letos očekává zhruba stagnující zisk. Swiss Re naopak posílila poté, co zajišťovna oznámila nečekaný zpětný odkup akcií. Max Kettner, stratég společnosti HSBC Holdings Plc, který tento týden zvýšil nadvážení Evropy ve svém portfoliu, uvedl, že investoři se příliš soustředí na obchodování spojené s umělou inteligencí.
„Pravděpodobně přehlížíme, že pod povrchem probíhá skutečné cyklické oživení,“ řekl Kettner televizi Bloomberg. „Menší ekonomiky tažené výrobou začaly v posledních dvou měsících zaznamenávat skutečné zrychlení.“
Podle dat společnosti EPFR Global citovaných stratégy Bank of America Corp. přiteklo do evropských akciových fondů v týdnu do středy 3,2 miliardy dolarů, což byl čtvrtý týden přílivu kapitálu v řadě. Od začátku roku investoři vložili do Evropy 18 miliard dolarů, zatímco do fondů zaměřených na americké akcie směřovalo 36,8 miliardy dolarů.