🎧 Český kapitál přebírá komerční reality. Nemovitostní fondy dál rostou a apetit investorů drží
- Na českém trhu komerčních nemovitostí se loni protočily obchody za více než čtyři miliardy eur a výrazně sílí role domácích investorů.
- Nemovitostní fondy podle dat Asociace pro kapitálový trh vyrostly na zhruba 124 miliard korun a meziročně přidaly 38 procent.
- V novém REcastu vysvětluje analytik Investiky Václav Kinský, proč peníze do fondů dál potečou, kde jsou příležitosti a jak poznat, že je slibovaný výnos spíš varování než benefit.
Komerční nemovitosti v Česku mají za sebou rekordní rok. Nešlo jen o několik výrazných transakcí, ale o širší návrat investiční aktivity – a hlavně o posun, který ještě nedávno nebyl samozřejmý: trh podle Václava Kinského čím dál víc ovládá tuzemský kapitál.
Do nemovitostních fondů mezitím proudí historické přítoky. Kinský v podcastu popisuje, proč jsou pro konzervativnější investory fondy často alternativou ke spořicím účtům, jejichž výnosy klesly, a proč trend přílivů nad odlivy nejspíš vydrží – i když tempo už nemusí zopakovat loňské extrémy.
Vedle růstu ale přichází i větší konkurence a příliv nových fondů, zejména těch pro kvalifikované investory. Právě tady Kinský varuje před zkratkou „vezmu ten s nejvyšším výnosem“: klíčové jsou lidé ve fondu, reputace, úvěrové zatížení portfolia a transparentnost. Příliš ambiciózní sliby by podle něj měly investora spíš znejistit.
Řeč přijde i na to, kde dnes fondy hledají nové příležitosti. Část českého trhu může být podle něj už „vybraná“, zajímavější šance vidí i za hranicemi. A probírají se i jednotlivé segmenty – od prémiových kanceláří přes logistiku a retail parky až po nákupní centra, která se postupně mění v multifunkční volnočasová centra měst.
Přehled nemovitostních fondů
Chcete investovat do nemovitostí prostřednictvím fondů? Žebříček e15 nabízí přehled aktuálních a pro investora nejdůležitějších dat z realitních fondů na českém trhu. Ať už hodláte investovat od stovek korun do fondů pro širší veřejnost, nebo od jednoho milionu prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů, náš interaktivní přehled vám pomůže s rozhodnutím, kam peníze vložit.