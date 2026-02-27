The Julius míří do Berlína. Hotelový byznys rodiny Meinlů poprvé expanduje do západní Evropy
- Síť luxusních hotelů The Julius expanduje do dalšího města.
- První hosty přivítá projekt v berlínské čtvrti Charlottenburg v roce 2028.
- Expanzi financuje i The Julius Fund, který investorům za první rok fungování přinesl zhodnocení přes 30 procent.
Hotelová síť The Julius, která kombinuje klasické hotelové služby s konceptem plně vybavených apartmánů, se rozšíří do Berlína. Společnost Julius Meinl Living, do níž nepřímo investuje The Julius Fund, získala v německé metropoli rozestavěnou nemovitost na Marburger Strasse ve čtvrti Charlottenburg. Po dokončení by zde měl vzniknout aparthotel s téměř stovkou apartmánů, který začne hosty přijímat v polovině roku 2028. Pro skupinu jde o první vstup na trh západní Evropy a zároveň o další krok v postupné expanzi značky, která zatím působí především ve střední a východní Evropě.
Berlínský projekt je čtvrtou nemovitostí pod značkou The Julius. První hotel síť otevřela v Praze v roce 2022, další dva projekty jsou aktuálně ve fázi rozsáhlé přestavby. V Bukurešti má aparthotel vzniknout na Bulevardul General Gheorghe Magheru a otevřít se na začátku roku 2028, v Budapešti pak v blízkosti tamní Státní opery s plánovaným zahájením provozu počátkem roku 2029.
Nemovitost v Charlottenburgu se nachází jen dvě ulice od slavného obchodního domu KaDeWe a v dosahu hlavních turistických atrakcí, významných obchodních tříd i vládních budov. Podle společnosti Julius Meinl Living půjde o hotel s 98 zařízenými apartmány. Součástí projektu má být i splnění environmentálních kritérií, v Německu konkrétně certifikace DGNB Platinum, která patří k nejvyšším možným oceněním v oblasti udržitelné výstavby a provozu budov.
Návrat turistů do Berlína byl pomalejší
Skupina vstupuje do Berlína v době, kdy se tamní turistický trh stále vzpamatovává z dopadů pandemie covidu. Oproti jiným západoevropským metropolím byl návrat návštěvníků pomalejší, poslední čísla ale podle vedení firmy ukazují zřetelný obrat. V roce 2024 vzrostl počet návštěvníků města meziročně o 5,2 procenta na 12,7 milionu a počet přenocování se zvýšil o 3,4 procenta na 30,6 milionu nocí. „Právě kombinace rostoucí poptávky a relativně omezené nabídky kvalitního aparthotelového ubytování je jedním z důvodů, proč skupina považuje Berlín za atraktivní investiční příležitost,“ uvedl Robert Kohn, člen představenstva The Julius Fund.
Značka The Julius staví na konceptu, který se pohybuje na pomezí klasického hotelu a rezidenčního bydlení. Apartmány jsou navržené tak, aby umožňovaly jak krátkodobé pobyty turistů, tak delší pobyty manažerů, expatů nebo klientů, kteří hledají vyšší komfort než v běžném hotelovém pokoji. Právě tato flexibilita se podle dřívějších vyjádření firmy osvědčila už v Praze, kde se první hotel rodiny Meinlů stal jedním z pilířů celé skupiny a pomohl ověřit životaschopnost konceptu i ekonomiku provozu.
Tři výnosové pilíře pro investory
Expanze sítě je úzce spojená s investičním fondem The Julius Fund, který do projektu vstoupil jako jeden z klíčových finančních partnerů. Fond investorům nabízí kombinaci výnosů z developmentu, provozu hotelů a dlouhodobého zhodnocování nemovitostí.
The Julius Berlin by měl první hosty přivítat v polovině roku 2028. |
Podle Roberta Kohna je právě berlínský projekt ukázkou toho, jak chce fond dál růst. „Expanze hotelové sítě je možná i díky The Julius Fund. Další nemovitost, tentokrát v atraktivní německé metropoli, má po svém dokončení skvělé předpoklady přinášet v hotelovém byznysu nadstandardní provozní zisk. Ten je vedle výnosů z developmentu budov a jejich zhodnocování v čase jedním ze tří výnosových pilířů pro naše investory,“ říká Kohn.
Fond zatím může investorům ukazovat poměrně silná čísla. Za první rok a čtvrt od zahájení úpisu zhodnotil v korunové třídě akcií o více než 32 procent, v eurové třídě dokonce téměř o 38 procent. Tyto výsledky pomohly zvýšit zájem o další expanzi sítě a posílily ambice skupiny hledat příležitosti i mimo region střední a východní Evropy, kde dosud působila především.
Rodina Meinlů, která stojí za značkou Julius Meinl Living, tak postupně buduje byznys postavený na kombinaci prémiových nemovitostí, hotelového provozu a investičního kapitálu. Berlínský projekt je v tomto směru důležitým testem: ukáže, zda se koncept aparthotelů The Julius dokáže prosadit i na vysoce konkurenčním a vyspělém trhu západní Evropy, kde je nabídka ubytování výrazně širší a tlak na kvalitu i cenu služeb vyšší než ve středoevropských metropolích. The Julius chce i dál hledat další lokality, kde dává smysl kombinace silné poptávky po ubytování, atraktivní adresy a možnosti dlouhodobého zhodnocení investice.