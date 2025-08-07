Evropské akcie letí nahoru díky pozitivním zprávám ohledně Ruska a Ukrajiny. Výjimkou je jeden sektor
Evropské akcie ve čtvrtek zaznamenaly nejvýraznější nárůst za více než dva týdny, přispěly k tomu naděje na dosažení mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Investoři rovněž posuzovali čtvrtletní firemní výsledky a nová americká cla. Panevropský index STOXX Europe 600 se zvýšil o 0,92 procenta a uzavřel na týdenním maximu 546,05 bodu.
K růstu evropského akciového trhu velkou měrou přispěl finanční sektor. Index sledující akcie bank vzrostl o dvě procenta a dostal se nejvýše od roku 2010, zatímco index sledující akcie pojišťoven si připsal 1,6 procenta a vyšplhal se na rekordní maximum, napsala agentura Reuters.
Putin se setká s Trumpem
Ruský prezident Vladimir Putin ve středu jednal o situaci na Ukrajině se Stevem Witkoffem, zmocněncem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Poradce Kremlu Jurij Ušakov poté uvedl, že Rusko a USA se dohodly na setkání prezidentů obou zemí v nadcházejících dnech.
„Mírová dohoda by měla být pozitivní pro evropské spotřebitele i pro postoj investorů k riziku a negativní pro ceny ropy,“ uvedl analytik Mohit Kumar ze společnosti Jefferies. „Měla by být rovněž příznivá pro východní Evropu, protože práce na obnově (Ukrajiny) by pravděpodobně probíhaly přes východoevropské ekonomiky,“ dodal.
Zbrojařské akcie ale padají
Pokles ve čtvrtek nicméně vykázaly akcie podniků ze zbrojního průmyslu. Akcie německé zbrojovky Rheinmetall se například propadly o osm procent, protože čtvrtletní tržby firmy zaostaly za očekáváním, píše Reuters.
Hlavní index německé burzy DAX si dnes připsal 1,12 procenta na 24.192,50 bodu. Index francouzských akcií CAC 40 se zvýšil o 0,91 procenta na 7709,32 bodu, hlavní index londýnské burzy FTSE 100 však klesl o 0,69 procenta na 9100,77 bodu.
Britská centrální banka na svém dnešním zasedání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,00 procenta. Hlasování ale bylo těsné, čtyři z devíti členů měnového výboru byli pro ponechání nákladů na půjčky beze změn. To podpořilo očekávání, že snižování úroků v Británii se blíží ke konci.