Ruské akcie výrazně posilují, trhy reagují na plánovanou schůzku Trumpa s Putinem
Ruské akcie ve čtvrtek výrazně zpevňují po zprávě, že prezidenti Spojených států a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin se zřejmě už v nejbližších dnech setkají. Byla by to první schůzka prezidentů obou zemí od roku 2021. Poradce Kremlu Jurij Ušakov novinářům řekl, že přípravy na schůzku už začaly. Růst po zprávě zrychlily i takzvané futures na americké akcie.
Hlavní index moskevské akciové burzy MOEX, který sleduje vývoj cen 40 největších veřejně obchodovaných společností v Rusku, ve čtvrtek před 12:00 SELČ vykazoval růst o 4,8 procenta. Dostal se tak nad 2898 bodů. Krátce před začátkem války na Ukrajině byl nad 4000 body, po zahájení války spadl pod 2000 bodů, než se začal zotavovat.
Futures na Dow Jonesův index v New Yorku ve stejnou dobu přidávaly 0,4 procenta, před oznámením růst činil asi 0,1 procenta. Futures na americký index Nasdaq-100 měly k dobru asi 0,6 procenta.
Růst cen ruských akcií představuje nejsilnější jednodenní zhodnocení od letošního 13. února, kdy si Trump s Putinem poprvé telefonovali po Trumpově lednové inauguraci, píše server The Moscow Times. Nejvíce zpevňují akcie energetických společností - Gazprom přidává 3,5 procenta, Rosněfť 1,2 procenta, Novatek 5,3 procenta a Sovkomflot 2,7 procenta.
Akcie finančních společností ale zaostávají, v silnějším zhodnocení jim brání nárůst objemu špatných úvěrů. Akcie Sberbank tak vykazovaly růst o jedno procento, podobně akcie VTB přidávaly 0,9 procenta. Agentura Bloomberg uvedla, že největší ruské státní banky by mohly v příštím roce potřebovat pomoc od vlády.
Příznivá nálada na akciovém trhu se rozšířila i na trh devizový. Ruský rubl posiluje vůči hlavním měnám, čínský jüan k němu ztrácel 0,7 procenta na 11,02 rublu, americký dolar odepisoval 0,8 procenta na 79,33 rublu, zatímco euro vykazovalo pokles o 0,7 procenta na 92,81 rublu.
„Na návrh americké strany bylo v zásadě dosaženo dohody, že v nadcházejících dnech bude uspořádána bilaterální schůzka na nejvyšší úrovni, tedy setkání prezidentů Vladimira Putina a Donalda Trumpa,“ řekl kremelský poradce Ušakov. “Nyní zahajujeme konkrétní přípravy společně s našimi americkými kolegy,“ citovala ho tisková agentura Interfax.
Ušakov řekl, že místo konání summitu bylo dohodnuto, ale bude oznámeno později. Putin má ve čtvrtek v Moskvě na návštěvě prezidenta Spojených arabských emirátů šajcha Muhammada bin Zajda Nahajána a některé zdroje už dříve naznačovaly, že právě v emirátech by se schůzka mohla konat.
Oznámení o chystaném summitu přichází den poté, co Trumpův vyslanec Steve Witkoff jednal v Moskvě s Putinem ve snaze dosáhnout průlomu v ukončení války na Ukrajině. Trump pohrozil novými sankcemi proti Rusku a proti zemím, které nakupují ruské exportní zboží, pokud nedojde k dohodě o ukončení války.
Od Putinova setkání s předchozím americkým prezidentem Joem Bidenem v Ženevě v červnu 2021 se žádná další vrcholná schůzka prezidentů USA a Ruska nekonala. Rusko v únoru 2022 zahájilo válku na Ukrajině, což uvrhlo vztahy mezi oběma zeměmi do hluboké krize, píše agentura Reuters.
Trump začal usilovat o zlepšení vztahů s Ruskem a jeho cílem je válku na Ukrajině zastavit. Ve svých komentářích se o Putinovi v minulosti často vyjadřoval vstřícně, v poslední době ale jeho vztah k ruskému prezidentovi ochladl. O datu 8. srpna se v médiích hovořilo jako o poslední šanci, kterou Moskva od Trumpa dostala, aby ukázala, že je ochotna válku na Ukrajině ukončit.