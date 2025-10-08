Fondy UBS mají kvůli pádu výrobce autodílů First Brands Group stamilionové zářezy v rozvaze
Dokumenty odevzdané soudu v řízení se zkrachovalým výrobcem automobilových dílů First Brands Group (FBG) odhalily vysokou úvěrovou expozici skupiny vůči švýcarské bance UBS. Finanční ústav nasypal prostřednictvím řady svých investičních fondů do FBG takřka půl miliardy dolarů. Jeden z fondů banky je zároveň největším nezajištěným věřitelem skupiny.
First Brands požádala o ochranu před věřiteli poté, co selhal její pokus refinancovat dluhy ve výši šesti miliard dolarů a mezi věřiteli se objevily obavy z využívání netransparentního mimo-bilančního financování. Výbor jmenovaný v rámci insolvenčního řízení nyní zkoumá, jak tyto finanční struktury firma využívala.
UBS Hedge Fund Solutions je největším nezajištěným věřitelem s pohledávkou 233,7 milionu dolarů za poskytnuté financování dodavatelského řetězce. Další jednotka UBS, O’Connor – hedgeový fond, který je momentálně v procesu odprodeje společnosti Cantor Fitzgerald – má obdobnou pohledávku ve výši 116,1 milionu dolarů.
Vedle toho má UBS Asset Management zajištěné pohledávky přesahující 160 milionů dolarů: jsou spojené s termínovanými úvěry a doplňkovým invetičním fondem, který byl vytvořenu letos v červnu. Oslovovat měl právě další poskytovatele soukromého úvěrování.
Investice do „černé skříňky“
UBS Asset Management je rovněž ve skupině zajištěných věřitelů, kteří poskytují First Brands nový bankrotový úvěr ve výši 1,1 miliardy dolarů, aby firma mohla pokračovat v provozu během soudního řízení. Mezi dalšími členy této skupiny jsou Beach Point Capital, Diameter Capital Partners a Redwood Capital Management.
Právní zástupce věřitelské skupiny uvedl před soudem, že věřitelé vkládají 1,1 miliardy dolarů do „v podstatě černé skříňky“. „Jde o skutečné záchranné financování sjednané pod extrémním tlakem, přičemž naši klienti nesou mimořádné riziko,“ řekl Bloombergu Scott Greenberg, partner právní kanceláře Gibson Dunn & Crutcher.
„Tento případ dopadá na mnoho poskytovatelů soukromého úvěrování i financování pracovního kapitálu napříč celým odvětvím,“ reagoval mluvčí UBS. „V této velmi proměnlivé situaci se snažíme vyhodnotit dopady na menší počet našich dotčených fondů a zaměřujeme se na ochranu zájmů klientů.“
Společnost Cantor Fitzgerald se letos dohodla na převzetí hedgeového fondu O’Connor, který spravuje přibližně 11 miliard dolarů a provozuje šest investičních strategií. Transakce by měla být dokončena ještě letos, čímž skončí více než třicetileté vlastnictví švýcarskou bankou a fond se vrátí pod kontrolu jednoho ze svých původních zakladatelů.
Pohledávky fondů UBS vůči First Brands Group
|Firma
|Pohledávka
|Částka (v dolarech)
|HFS
|Financování dodavatelského řetězce (nezajištěné)
|233,7 milionu
|1977 O’Connor
|Financování dodavatelského řetězce (nezajištěné)
|116,1 milionu
|UBS Asset Management (Americas) LLC
|Závazky z termínovaného úvěru (zajištěné)
|134,8 milionu
|UBS Asset Management (Americas) LLC
|Závazky z termínovaného úvěru (zajištěné)
|30 milionů
|UBS Asset Management (Americas) LLC
|Dodatkové závazky z termínovaného úvěru 2025 (zajištěné)
|1,4 milionu