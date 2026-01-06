Skutečný schodek rozpočtu je 250 miliard, vytkl Stanjura Schillerové počty. Roli hrají peníze z EU
- Reálný deficit státního rozpočtu Česka za loňský rok je podle Zbyňka Stanjury 250 mld Kč bez evropských prostředků, ne 290,7 mld Kč, které dnes vykázalo ministerstvo financí.
- Rozdíl tvoří dotace EU, které stát vyplatil loni, ale proplacené je dostane až letos, což vylepší hospodaření roku 2026.
- Stanjura zdůraznil vysoké investice a obranné výdaje kvůli závazku 2 % HDP; ministryně Schillerová za schodek viní podhodnocené výdaje a nadhodnocené příjmy z emisních povolenek.
Reálný deficit státního rozpočtu za loňský rok je podle bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) 250 miliard korun. Zbývajících 40 miliard korun do schodku 290,7 miliardy korun, který v úterý vykázalo ministerstvo financí, jsou očekávané příjmy z Evropské unie, které dorazí až letos, a zlepší tak letošní hospodaření státu, uvedl bývalý ministr. Plánovaný rozpočtový schodek na loňský rok byl 241 miliard korun.
„Skutečný deficit státního rozpočtu po očištění o evropské prostředky činí 249,9 miliardy korun. Evropské peníze jsou průtokovou položkou a jejich započítávání bez kontextu vytváří zkreslený obraz hospodaření státu,“ uvedl Stanjura v tiskové zprávě.
Upozornil na to, že Česko vyplatilo na projektech financovaných Evropskou unií o 40,8 miliardy korun víc, než inkasovalo z unijních zdrojů. Zároveň zdůraznil, že to neznamená pro zemi ztrátu. „Tyto prostředky Česká republika obdrží v následujících měsících, a právě proto je namístě říci, že budoucí vláda získává faktický 'dárek' ve výši zhruba 41 miliard korun,“ uvedl.
Rostly investice a výdaje na obranu
Dalšími důvody pro zvýšení schodku nad plánovanou hodnotu jsou podle Stanjury vyšší investice a dodatečné obranné výdaje, které zajistily splnění zákonného požadavku ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Řekl to serveru Echo24. „Abychom dosáhli závazku dvou procent HDP, tak jsme museli osm až deset miliard obranných výdajů přidat,“ uvedl. Dvě procenta HDP na obranné výdaje se podle něj podařilo zajistit i přes silnější než očekávaný ekonomický růst.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úterý při představení výsledků státního rozpočtu řekla, že za nedodržením schváleného salda stojí zejména podhodnocené výdaje na obnovitelné zdroje energie a nadhodnocené příjmy z emisních povolenek. Čerpání peněz z Evropské unie označila za nedostatečné.
Stanjura vyjádření Schillerové kritizoval. „Vláda Petra Fialy předává veřejné finance v lepším stavu, než v jakém je před čtyřmi lety přebírala od vlády Andreje Babiše (ANO) a Aleny Schillerové,“ uvedl v tiskové zprávě. Pro Echo24 doplnil, že si nový kabinet připravuje prostor pro další růst rozpočtových schodků.