Muniční iniciativa bude pokračovat, ale bez příspěvku Česka, oznámil Babiš. Ukrajina získala i první možnou podobu bezpečnostních záruk
- Česko nebude financovat ukrajinskou muniční iniciativu ze státního rozpočtu, může ale pokračovat s penězi jiných států.
- O dalším postupu bude ve středu jednat Bezpečnostní rada státu.
- Ukrajina také na jednání koalice ochotných podepsala s Francií a Velkou Británií prohlášení o bezpečnostních zárukách.
Peníze ze státního rozpočtu česká vláda na muniční iniciativu pro Ukrajinu dávat nebude, lze v ní ale pokračovat za podmínky, že ji budou financovat jiné státy. Po úterním jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných to českým novinářům v Paříži řekl premiér Andrej Babiš.
O budoucnosti iniciativy bude ve středu jednat Bezpečnostní rada státu. Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu napadenou Ruskem. Babiš před loňskými sněmovními volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Koncem loňského roku uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce.
„Máme know-how, naše firmy mají know-how. Samozřejmě musí to být transparentně a bez korupce,“ řekl dnes Babiš.
Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů.
Předseda koaliční SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura v pondělí řekl, že stanovisko vlády k muniční iniciativě projedná po Bezpečnostní radě státu i koalice. Vládní strany se podle něj shodují, že Česko ze svého rozpočtu v rámci iniciativy financovat nákupy nebude. Babiš dnes řekl, že s koaličními partnery o věci hovořil i před dnešním jednáním v Paříži. „Myslím, že jsme se na tom domluvili,“ uvedl.
Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko.
Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu
Lídři Francie, Británie a Ukrajiny podepsali podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na okraj jednání koalice ochotných v Paříži společnou deklaraci o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Informovala o tom agentura Reuters.
Jeden z bodů zmiňuje záměr nasadit po dosažení příměří jako záruku bezpečnosti Ukrajiny multinárodní síly, do nichž by přispěly ty země koalice, které k tomu budou ochotné. Český premiér Andrej Babiš už novinářům v Paříži řekl, že Praha se svými vojáky podílet nebude.
„Tyto bezpečnostní záruky zajistí, že se Ukrajina nebude muset vzdát a že případná mírová dohoda nebude v budoucnu porušena,“ uvedl Macron po podpisu deklarace s britským premiérem Keirem Starmerem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
„Multinárodní síly na Ukrajině budou složeny z národů koalice ochotných, které se budou chtít účastnit. Budou podporovat obnovu ukrajinské armády a podporovat odstrašování,“ stojí ve společné deklaraci.
Text zmiňuje také podporu ukrajinských ozbrojených sil, účast v Amerikou navrhovaném mechanismu na monitorování příměří či závazky pomoci Ukrajině v případě ruského porušení možného míru.
Český premiér Andrej Babiš po jednání koalice ochotných uvedl, že některé body společné deklarace jsou nepřijatelné a že země například nikdy nepošle vojáky na Ukrajinu, tak jako to nemá v plánu například ani Itálie, Polsko nebo Lotyšsko.