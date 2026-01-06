Bubny už Praha koupit nechce. Byty tam ale stejně postavíme, říká náměstek Hlaváček
- Po prodeji poloviny Bubnů skupině J&T už Praha neuvažuje o koupi pozemků na nejlukrativnějším českém brownfieldu.
- Chce ale rozvíjet zhruba 15 procent pozemků, které v lokalitě spolu s dopravním podnikem vlastní.
- Zároveň jedná o plánovacích smlouvách se všemi developery, díky nim si může říct i o byty.
Realitní magnát Radovan Vítek pod tíhou obřích dluhů prodal polovinu svých pozemků v pražských Bubnech skupině J&T, jak redakce e15 na začátku lednu jako první informovala. Do hry o cenný kus Prahy tak vstoupil nový silný hráč a zároveň definitivně padla možnost, že by některé části budoucí obytné čtvrti koupilo hlavní město, které o ně dříve projevilo zájem.
Vítkova CPIPG ovšem dosud o prodeji městu odmítala vážně jednat a pozemky nebo jejich část naopak podle informací e15 nabízela několika českým miliardářům, přestože oficiálně tvrdila, že „prodej není na pořadu dne“.
Nejblíže byla k Bubnům po celou druhou polovinu loňského roku právě J&T, za kterou ve věci vystupuje Dušan Palcr, partner společnosti J&T Real Estate CZ, která získá poloviční podíl ve společném podniku. „Rozumím vašemu zájmu, ale ponecháme jej bez komentáře,“ odmítl Palcr komentovat detaily koupě poloviny Bubnů včetně záměrů J&T s touto budoucí pražskou čtvrtí.
Město mělo zájem alespoň o nějaké části Bubnů, s CPIPG tam vlastní několik bloků „napůl“, a chtělo je tak vlastnicky zcelit. To se ale odkoupením od Vítka či nějakou formou vstupu do společného podniku s CPIPG rozhodně nepodaří.
„Ukázalo se, že se nejedná o čistou transakci s pozemky, kterých Praha provádí stovky ročně, ale o podíl ve společném podniku. Vstup veřejného sektoru do takového podniku vnímáme jako velice rizikový vzhledem k extrémně složité právní struktuře, systému dluhů a pohledávek a dalšími specifiky. Je tedy zřejmé, že by se město toho obchodu účastnit nemělo,“ řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN).
Místo bytů stoka?
Hlaváček upíná naděje k jednání se všemi developery v lokalitě o plánovacích smlouvách. To probíhá už od poloviny loňského roku a musí být dokončeno letos, ještě před očekávanou změnou územního plánu, která pozemky královsky zhodnotí. „Již nyní probíhají intenzívní jednání s městskou částí a všemi investory s cílem zajistit plánovací smlouvy se všemi aktéry, které budou reflektovat dohodu v území o umístění občanské vybavenosti a finančních příspěvků na technickou infrastrukturu. Jedním z velkých úkolů města a nezbytná podmínka pro technické otevření této lokality je také realizace páteřní stoky B,“ řekl Hlaváček.
Město lokalitu navíc zhodnotí také vybudováním dominanty celé čtvrti - Vltavské filharmonie, s jejíž výstavbou se pojí kompletní přestavba dopravního uzlu Vltavská. „Vedle těchto rozsáhlých a náročných staveb se za město budeme věnovat těm 15 procentům stavebních pozemků v Bubnech, které s pražským dopravním podnikem již nyní vlastníme,“ doplnil Hlaváček.
Byty tak Praha v Bubnech stavět bude, ale jen na vlastních pozemcích či případně na pozemcích dopravního podniku. Zároveň si v rámci plánovacích smluv může říct o další městské byty developerům, pokud se s nimi dohodne.
Nic není ztraceno
Starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský (Praha sobě), který loni přišel s iniciativou, aby vedení magistrátu zahájilo kroky ke koupi Vítkových pozemků, však stále trvá na tom, že by Praha o rozšíření svého pozemkového fondu v Bubnech měla dál jednat. „Nic není ztraceno, město by mělo projevit snahu o koupi. Není to žádná dramatická změna, místo jednoho vlastníka jsou teď dva. Město může nabídnout cenu, kterou si rozpočte do desítek let,“ tvrdí Čižinský.
Podle jeho představy by město mohlo pozemky po případné koupi rozdělit na ty, které si ponechá, a ty, které po zhodnocení prodá. Dokonce by si tím podle Čižinského město mohlo vydělat na financování samotné budovy Vltavské filharmonie.
Bubny jsou posledním velkým územím v širším centru Prahy, které čeká na development. Smíchov, Rohanský ostrov i Nákladové nádraží Žižkov už se rozvíjejí. Dál od centra se pak nachází například rozvojové území Bohdalec-Slatiny. Tento brownfield, svou rozlohou srovnatelný s celým Starým Městem, by se měl zastavět do roku 2050. Své plány pro výstavbu zde má město i stát.