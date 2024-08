Akciové menu na pražské burze se může časem dočkat zajímavého přírůstku. A to společnosti Seznam podnikatele a miliardáře Iva Lukačoviče. Ten nad touto možností alespoň nahlas uvažuje na svém placeném účtu na platformě Patreon. Základní premisu této myšlenky shrnul do titulku: Nejtěžší rozhodnutí mého života. Podle analytiků by se celková hodnota Seznamu mohla na tuzemském akciovém trhu zhruba blížit společnosti Colt. Pražská burza by se prý ale mohla ukázat pro potenciální Lukačovičův počin jako příliš malý rybníček. Z řad domácích fondů má už ale po svých akciích první potvrzenou poptávku.

„Mám za sebou pár úspěšných striků, kdy jsem v Seznamu obtížně prosazoval několik zcela neintuitivních inovací, které z pohledu klasického tabulkového managementu nedávaly žádný smysl. Založení Seznam Zpráv a takzvanou nekonečnou homepage,“ vzpomíná Ivo Lukačovič na byznysové milníky firmy ve své filozofizující zpovědi na Patreonu. Z té je patrný jeho rezervovaný, nicméně ve finále vstřícný postoj k IPO Seznamu připomínající spíše nahlas pronášenou vnitřní diskuzi.

„Mé úvahy o IPO Seznam, které z racionálního hlediska také nedává žádný smysl, mohou spadat do stejné kategorie. Vypadá to jako blbost, bolí to, možná budu muset i trochu bojovat, abych to prosadil, ale nakonec to dopadne dobře,“ vede vnitřní debatu Lukačovič s tím, že v Česku je spíše trendem z pražské burzy firmy stahovat a Seznam by proto šel tak trochu proti větru. „Pokud se vše povede, bude to fakt big win, protože v daném segmentu tam budeme sami,“ dodává Lukačovič.

Podle samotného Seznamu je Lukačovičovo přemítání svým druhem testu investorského apetitu. „Tuto fázi bych nazvala průzkumem terénu,“ odpověděla mluvčí firmy Aneta Kapuciánová s tím, že maximum informací v tuto chvíli nabízí právě Lukačovičův Patreon. Odborná obec považuje byznysmenův záměr za krok vpřed. „Dle Lukačovičova vyjádření to nevypadá, že by firmu potřeboval takzvaně vycashovat. Na druhou stranu souhlasím, že firmy umístěné na burze obvykle fungují lépe než soukromé,“ soudí analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.

Podle expertů jsou aktuálně podmínky pro vstup Seznamu na burzu poměrně příhodné. Investoři přejí technologickým firmám a ocenění by tak nemuselo být nízké. „IPO Seznamu by mohlo být úspěšné. Firma má dobré jméno a nabízí kvalitní produkty. Nevýhodou, zvláště pro uživatele, by mohlo být, že vzroste tlak na zpoplatnění velmi oblíbených a dosud bezplatných produktů typu Mapy.cz,“ dodává Tyleček.

Z hlediska načasování by případné IPO zřejmě proběhlo až po amerických volbách, které jsou považovány za milník v investorské aktivitě na burzách ve směru k větší ochotě riskovat. „Pokud bych velmi zjednodušeně použil valuaci okolo dvacetinásobku očekávaného letošního zisku, za který se obchoduje Alphabet, mohla by se celková valuace Seznamu nacházet v pásmu 25 až 30 miliard korun,“ odhadem vypočítává přibližnou hodnotu Seznamu portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.