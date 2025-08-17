10 nejnovějších bytových projektů v Praze. Ceny atakují 300 tisíc za metr
Navzdory vysokým úrokovým sazbám a ekonomické situaci zůstává poptávka po novém bydlení v Praze silná. Na trhu se objevují i luxusní adresy s cenou až 300 tisíc za metr čtvereční jako například v Petrské čvrti, kde Penta v těchto dnech začala s demolicí staré telefonní ústředny a postaví tu rezidenci s osmdesáti novými byty. Od secesního domu na Vinohradech až po moderní loftový komplex na Chodově - tady je desítka nejvýraznějších adres, které se právě dostávají na trh.
Dříve se zde nacházely tři rezidenční domy, později telefonní ústředna, historické prvky studio Pantograph zakomponovalo do nového návrhu. |
1. Petrská 18
Penta Real Estate spouští prodej bytů na adrese Petrská 18, jedná se o jeden z nejluxusnějších projektů v centru Prahy. Ve spolupráci se studiem Pantograph promění šestipatrový historický dům v moderní rezidenci s 82 byty, dvěma obchody v přízemí a podzemním parkováním pro 96 vozů. Dříve se zde nacházely tři rezidenční domy, později telefonní ústředna, historické prvky studio Pantograph zakomponovalo do nového návrhu. Součástí je i zelený vnitroblok jako oáza klidu v rušné lokalitě. Podle Martina Lánského, mluvčího Penty, vystoupá cenovka vysoko nad pražský průměr, až k hranici 300 000 korun za m². Kolaudace je plánována na rok 2028.
Na Litochlebském Náměstí vznikne, pod taktovkou developerské společnosti GARTAL, netradiční sedmipatrový dům s obloukovou fasádou, která se mění pod různými úhly světla. |
2. City Lofts Chodov
Na Litochlebském náměstí staví developerská společnost GARTAL netradiční sedmipatrový dům s obloukovou fasádou, která se mění pod různými úhly světla. Uvnitř vznikne 138 loftových bytů vybavených velkými okny od podlahy ke stropu, které dopřávají prostoru světlo. Zajímavostí projektu jsou chytré technologie – do domu se dostanete přes QR kód v mobilu, výtah se přivolá automaticky a garáž rozpozná vaši SPZ. Výstavba bude dokončena v roce 2027. Prodej bytů byl zahájen v červnu a jejich cena začíná na sedmi milionech. V nabídce jsou různé dispozice, včetně exkluzivních penthousů s terasami a výhledem na okolní krajinu.
Na Smíchově roste bytový dům, který sází na osobní atmosféru, promyšlené dispozice a dostupnost služeb. |
3. Rezidence na Plzeňce
Na Smíchově roste bytový dům, který sází na osobní atmosféru, promyšlené dispozice a dostupnost služeb, dokončen by měl být v letech 2026 až 2027. Komorní měřítko umožní obyvatelům těžit z klidu i blízkosti rušného Smíchova. Projekt míří na klientelu, která chce kombinovat městský život s možností úniku do zeleně, staví ho developer UBM Development Czechia a nabízí 160 moderních bytů. Byty jsou navrženy s důrazem na ekologii a energetickou úspornost, splňují energetický standard A. Většina jednotek disponuje balkonem, terasou nebo předzahrádkou, některé jsou vybaveny rekuperací vzduchu. Součástí projektu je také podzemní garáž s nabíjecími stanicemi pro elektromobily a čtyři komerční jednotky v přízemí. V nabídce jsou jednopokojové byty s cenou od osmi milionů i čtyřpokojové za témeř 23 milionů
Novostavba Connect Vršovice reaguje na poptávku po moderním bydlení v živé městské čtvrti. |
4. Connect Vršovice
Na rozhraní Vršovic a Bohdalce u Moskevské ulice vzniká ambiciózní rezidenční čtvrť o rozloze téměř 23 000 m², kterou společně rozvíjejí developeři Neocity a Daramis. Celkem devět domů nabídne 319 bytů. Novostavba Connect Vršovice reaguje na poptávku po moderním bydlení v živé městské čtvrti. Předprodej odstartoval v červnu, výstavba se rozběhne od září a její dokončení se očekává v první polovině roku 2028. Projekt je postaven na důrazu na komunitní život, rezidenti budou mít k dispozici sdílené lounge prostory, fitness centrum i venkovní zelené dvory, které se mezi sebou propojují. Většina bytů nabídne balkon nebo terasu, stropní chlazení a rekuperace. Součástí garáží bude i infrastruktura pro dobíjení elektromobilů. Cena začíná na pěti milionech za 1+kk o 24 m² a končí na téměř 38 milionech za 4+kk s celkovou plochou 320 m².
Neorenesanční dům v bezprostřední blízkosti Václavského náměstí nabídne po rekonstrukci široké spektrum bytů, od kompaktních 1kk po velkorysé 3kk mezonety s výhledem na Pražský hrad. |
5. Rezidence Královská
Neorenesanční dům v bezprostřední blízkosti Václavského náměstí nabídne po rekonstrukci široké spektrum bytů, od kompaktních 1+kk po velkorysé mezonety o dispozici 3+kk s výhledem na Pražský hrad. Architektonický návrh pracuje s vysokými stropy, decentní barevností a nadčasovými materiály, čímž odkazuje na tradici pražských měšťanských domů. Prodej začal v červenci, cena začíná na osmi milionech za 1+kk o 34 metrech čtverečních. Dokončení se očekává v prvním čtvrtletí 2026, což z projektu činí jednu z nejrychleji dostupných prémiových adres v centru.
„Styl první republiky, komfort dneška, domov na celý život,” hlásá motto projektu. |
6. Žít Braník
Chloubou developerského portfolia PSN se stává citlivě zrenovovaná rezidence ve třech sousedících domech na adrese Ke Krči 42, 44 a 46 v Braníku. Projekt Žít Braník se drží menšího měřítka a klidné polohy. „Styl první republiky, komfort dneška, domov na celý život,” hlásá motto projektu. Světlé byty s balkony a promyšleným půdorysem cílí jak na zájemce o vlastní bydlení, tak investory. Součástí projektu je soukromý komunitní vnitroblok - zelený parčík s altánem, dětským hřištěm, fitness prvky i prostorem pro petanque. Okolí nabízí přírodní scenérie, cyklostezky i dobré spojení do centra. Dokončení rekonstrukce je plánováno na začátek roku 2028, byty jsou v prodeji od července s cenovkou od necelých šest milionů za 1+kk po 10 milionů za 3+kk.
Dům v Chodské ulici byl postaven Gustavem Papežem podle návrhů architekta Františka Krásného, v neorenesančním stylu. |
7. Chodská 28
Na Vinohradech ožívá činžák z roku 1898 v komorní rezidenci s 23 byty. Rekonstrukce pod taktovkou developerské společnosti NOVA ET VETERA je ve finální fázi a do konce tohoto roku má být dokončena. Dům v Chodské ulici byl postaven Gustavem Papežem podle návrhů architekta Františka Krásného v neorenesančním stylu. Rekonstrukce citlivě kombinuje původní prvky – špaletová okna, dubové parkety a vysoké stropy – s moderním komfortem. Prodej byl zahájen začátkem srpna a v nabídce jsou byty o dispozicích 1+kk a 2+kk, jejich cena se pohybuje od 8 do 15 milionů, v závislosti na velikosti.
Vnitroblok mezi novými domy je uzavřený, což vytváří novou vrstvu polosoukromého prostoru mezi ulicí a parkem. |
8. JITRO Vršovice
Projekt JITRO, nacházející se na adrese Litevská 8, reaguje na urbanistickou strukturu dolních Vršovic a zapadá do modernistického kontextu fungující městské čtvrti. Nový rezidenční komplex navržený architektonickým studiem Qarta nabízí 179 jednotek. Vnitroblok mezi novými domy je uzavřený, což vytváří novou vrstvu polosoukromého prostoru mezi ulicí a parkem. V prodeji jsou od června všechny typy jednotek od startovacích 1+kk za sedm a půl milionu po rodinné 4+kk v takzvaných townhousech s předzahrádkami a střešními terasami, kde cena šplhá až k 26 milionům. K dispozici jsou i společné prostory jako střešní terasa, fitness či sauna. Dokončení je plánováno na roky 2026 až 2027.
Dům stojí jen pár kroků od koupaliště Petynka s padesátimetrovým vyhřívaným bazénem a sportovním areálem. |
9. Re.start Petynka
Projekt Re:start Petynka vdechuje nový život bývalé administrativní budově ve Střešovicích a mění ji na moderní rezidenční bydlení. Dům stojí jen pár kroků od koupaliště Petynka s padesátimetrovým vyhřívaným bazénem a sportovním areálem. Architekti se zaměřili na čistý, funkční design a propojení interiérů se zelení v okolí. Projekt spojuje rezidenční čtvrť s bezprostřední blízkostí centra města a jeho historických památek. Kolaudace se očekává na konci roku 2028. Projekt nabízí celkem 283 bytových jednotek, od 1+kk za šest milionů po 3+kk za 14 milionů.
V osmi podlažích vzniká 24 bytů, součástí domu jsou také tři obchodní prostory v přízemí. |
10. Slavíkova 6
Vinohradský secesní dům na adrese Slavíkova 6 prochází pod vedením developera Signature Living a architektonického studia SMLXL rozsáhlou rekonstrukcí. Staré konstrukce byly nahrazeny novým statickým řešením, které umožnilo otevřít dispozice všech pater. Nové byty jsou navrženy s maximálním využitím plochy a zároveň respektují původní architektonické prvky, které prošly konzultací s památkovou péčí. V osmi podlažích vzniká 24 bytů, součástí domu jsou také tři obchodní prostory v přízemí. Projekt cílí na náročnější klientelu, to se promítá i v ceně bytů - od 22 milionů za 2+kk po 42 milionů za 4+kk. Dokončení rekonstrukce se plánuje na prosinec letošního roku.