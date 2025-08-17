ČEZ má nový obří byznys, Rohlík skupuje elektrododávky a fotbalovou Plzeň loví mocný miliardář
- Fotbalová Plzeň by mohla brzy změnit majitele
- Čuprův Rohlík skupuje elektrododávky nové české automobilky
- ČEZ má nový miliardový byznys
Fotbalový deal roku: Strnad jedná o koupi Viktorie Plzeň, cena odpovídá dvěma Šulcům
Do českého fotbalu vstupuje nový hráč. A to nejen tak ledajaký a ne do ledajakého klubu. Ačkoliv plzeňská Viktoria v úterý večer vypadla z bojů o milionářskou Ligu mistrů, v zákulisí už jsou v pokročilé fázi vyjednávání o jejím prodeji. Zájem má jeden z nejbohatších Čechů Michal Strnad. Současní majitelé si klub cení až na půl miliardy korun. Redakci e15 to potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje blízké připravované transakci.
ČEZ má nový miliardový byznys. Rozdělil koupené operátory a nabídne megarychlý internet
Polostátní energetický obr ČEZ má další byznys, který se přehoupl přes miliardu a který má do budoucna značné ambice. ČEZ dokončil porcování a integraci několika regionálních poskytovatelů internetu, jež koupil v předchozích letech. Nyní investuje do optické sítě a běžným uživatelům v různých českých městech a obcích chce nabídnout rychlost připojení až 10 gigabitů za sekundu.
Čuprův Rohlík skupuje elektrododávky nové české automobilky. Dobíjí se úplně jinak, než je běžné
Jednička českého online trhu s potravinami Rohlík.cz rozšiřuje svou flotilu dodávek. Do garáží mu nově přibudou nejen tak ledajaké. Od mladé české automobilky Battswap totiž pořizuje elektrododávky a stanice, v nichž je vozům automaticky vyměněna vybitá baterie za nabitou. Nasadí je hlavně v Praze a velkých městech.
Izraelský miliardář v Česku zaměstná stovky lidí. Konkurence zkouší nemožné, říká k obchodu za 1,2 bilionu
Poslední měsíce přinesly dvě akvizice izraelských kyberbezpečnostních firem s celkovou hodnotou 1,2 bilionu korun. Google v březnu oznámil záměr převzít izraelsko-americkou společnost Wiz za 32 miliard dolarů. Jde o největší obchod Googlu v historii. V červenci následovala Palo Alto Networks s tím, že za 25 miliard dolarů získá firmu CyberArk. Dva výrazní a doposud samostatní hráči se tak stanou součástí velkých korporací. Těm chce „okopávat paty“ další naděje z Izraele, která v Praze rozjela vývojové centrum s plánem zaměstnat stovky odborníků. Startup vede jeden z nejbohatších lidí Izraele, podle něhož se konkurence vydala směrem molocha ve stylu IBM.
Prodej nejmladšího zámku v Česku jde do finále. Majitel Barrandovských teras vybral dva adepty
Exkluzivní byt v centru Prahy, anebo raději prostorný zámek hodinku od metropole v dobré kondici s malebným pozemkem o velikosti dvou fotbalových hřišť, který je vystavěný podle návrhu slavného architekta teprve před sto lety? I tak může vypadat aktuální dilema realitního kupce. Hned dva zámožní z nich ale mají jasno. Zámek nade vše.