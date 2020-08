Investiční vína odolala i koronaviru | E15.cz

„Pandemie se projevila zbrzděním růstového trendu až lehkým poklesem,“ komentuje dopad koronaviru Martin Nejedlý, zakladatel investičního fondu Wine Management, který investuje do vín a whisky. „Krize každopádně potvrdila hlavní předpokládanou vlastnost investičních vín, a to že slouží jako uchovatele hodnoty ve zlých časech,“ dodal.

Během letošního roku se totiž ceny investičních vín změnily podle indexu Liv-ex Fine Wine 1000 jen nepatrně. Cena tisícovky sledovaných vín z celého světa ztratila během prvních šesti měsíců letošního roku zhruba jedno procento.

Největší pokles zaznamenaly vína z Burgundska, jejichž hodnota se snížila o přibližně 3,5 procenta. Cena těchto vín ale prudce rostla v minulých pěti letech, když přinesla zhodnocení o téměř osmdesát procent.

I v těžkých koronavirových dobách se dokonce našla vína, která přinesla zisky. V plusu za prvních šest měsíců skončila vína z Itálie a od francouzské Rhôny a oblasti Champagne. „Na klasický trh s investičními lahvemi, který zahrnuje starší vína a vína, která jsou už v lahvích, to žádný velký vliv nemělo,“ dodává Zlatko Míčka, znalec vín a majitel společnosti Merlot d’Or, která dováží na český trh vína především z Francie.

Vývoj cen investičních vínAutor: Liv-ex, deník E15

Koronavirus tak sice neovlivnil cenu lahví, ale stejně vytvořil unikátní investiční příležitost. Došlo k výraznému zlevnění vín z Bordeaux, která se prodávají v rámci takzvané en primeur, což znamená, že letos se prodával ročník 2019, který zatím zraje v sudech a na trh v lahvích přijde až za dva roky.

„Ročník 2019 je velmi kvalitní, ale vzhledem k ekonomické situaci byl nabízen zhruba o dvacet až dvacet pět procent níže než kvalitativně srovnatelný ročník 2018,“ upozorňuje Nejedlý. Podle Míčky šla cena většiny investičních vín až o třetinu dolů, ale na druhou stranu byla omezena nabídka. „Spousty vín zůstaly na zámcích, které je nepustily do prodeje, a pak u obchodníků,“ dodává Míčka.

Investice do vzácných lahví vína jsou ostatně dlouhodobě výnosné, když za posledních deset let přinesly podle studie Wealth Report 2020 společnosti Knight Frank zhodnocení o 120 procent. To je více, než za stejné období vydělaly nákupy známek, diamantů nebo například investice do hodinek.

Za růstem ceny investičních vín stojí rostoucí vrstva lidí, kteří si podobná vína mohou dovolit. „Lidé nepřestávají bohatnout a zároveň investičního vína nikdy nebude více,“ říká Nejedlý.

Stejně se vyjadřuje rovněž Míčka. „Když se spočítají všichni lidé, kteří mají majetek v desítkách milionů korun, tak na ně nevyjde ani jedna lahev vína ročně, kterou by si mohli dát.“

Cena investičních vín podle Míčky začíná někde mezi padesáti až sedmdesáti eury, tedy zhruba 1300 až 1800 korunami. A vyšplhat se může do statisíců korun. Konkrétně minulý rok se v aukci prodala bedýnka dvanácti lahví burgundského vína Domaine de la Romanée-Conti ročník 1990 za zhruba 7,8 milionu korun. Jedna lahev tak vyšla na 650 tisíc.