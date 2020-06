Špičková whisky poráží svým zhodnocením akcie, dluhopisy i umění | E15.cz

Investice do whisky se v posledních letech skutečně vyplácela. Podle studie The Wealth Report 2019 poradenské společnosti Knight Frank přinesl nákup vzácných lahví zhodnocení o 582 procent za deset let do roku 2018. Mezi alternativními investicemi je whisky neohroženým lídrem.

Čínská žízeň

Stejně jako v případě špičkových francouzských vín táhla nahoru cenu whisky poptávka z asijských zemí. „Samozřejmě Čína a celá Asie jsou velmi důležitý trh. Když jsme byli v jedné palírně, kde jsme kupovali single cask (vzácná prémiová whisky z jednoho jediného sudu – pozn. aut.), řekli nám, že Česká republika má už dva single casky tento rok, ale Tchaj-wan 67,“ zdůrazňuje Zdeněk Kortiš, whisky ambassador Pernod Ricard a sběratel.

Rostoucí zisky pak přitáhly další investory. „Roste počet lidí obchodujících s whisky. Mnoho z nich kvůli tomu, že slyšeli o velkých výnosech, kterých lze dosáhnout,“ sdělil britskému The Mail on Sunday dražitel whisky Graeme Maxwell z McTear’s Auctioneers.

Ostatně whisky je lídrem i mezi investičním alkoholem. „Devadesát procent investic do ušlechtilých destilátů je pouze whisky. Nemá přímého konkurenta, protože rumy ani koňaky nemají tak ucelenou produktovou řadu,“ zdůrazňuje Kortiš. Podobně se vyjadřují i další experti.

Pikové eso za statisíce

Růst cen whisky, a to nejen skotské, byl v minulých letech enormní. O honbě za vzácnou whisky svědčí i historka o sběrateli Aaronu Chanovi. Ten získal láhev japonské whisky Hanyu Ichiro Malt s etiketou, na níž je pikové eso. Destilérka totiž vydala edici lahví s etiketami, kde byly vyobrazeny jednotlivé karty. Za lahev tehdy zaplatil v přepočtu necelých devatenáct tisíc korun.

Lahve s kartami se ovšem staly mezi sběrateli hitem. Chan se před sedmi lety dozvěděl, že obchod s alkoholem v Aténách má tuto whisky, ale nedokázal se s personálem domluvit v angličtině, tak poslal e-mailem fotku. Majitel mu na oplátku poslal fotografii své lahve. „Mohl jsem zvolat: ‚Heuréka!‘ Pikové eso bylo už velmi, velmi vzácné,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Chan. Nyní se cena pohybuje podle výsledků v aukcích více než na třicetinásobku.

O extrémním zájmu investorů svědčí astronomické sumy, které se za whisky platí. Konkrétně loni v říjnu se vydražila lahev šedesátileté whisky z roku 1926 Macallan za 1,9 milionu dolarů. Jde o nejdražší nápoj všech dob. Kdyby tuto lahev její majitel skutečně otevřel a nalil si, sklenička by stála více než nové auto Porsche 911.