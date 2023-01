Investiční výhledy: jsou úrokové sazby a inflace za vrcholem? Jaký bude rok 2023 | E15.cz

„Bez konsolidace veřejných financí bude boj s inflací delší a bolestivější“ zdůrazňuje Eva Zamrazilová, členka bankovní rady České národní banky. Rok 2023 má přinést vyspělému světu recesi. Evropa se jí podle Mezinárodního měnového fondu nevyhne, Amerika bude balancovat na hraně.

Sledujte konferenci živě:

Online byla konference vysílána pouze do první poloviny konference.

Program konference:

9:30 - 9:35 Úvodní slovo - Petr Laštovka, Partner, EMUN

Úvodní slovo - Partner, EMUN 9:35 - 9:55 Měnová a fiskální politika - Eva Zamrazilová, Viceguvernérka ČNB

Měnová a fiskální politika - Viceguvernérka ČNB 9:55 - 10:15 Makroekonomický výhled 2023 - Ľuboš Mokráš, Makroekonomický analytik, PPF banka

Makroekonomický výhled 2023 - Makroekonomický analytik, PPF banka 10:15 - 10:35 Investiční výhled 2023 - Leoš Jirman, Partner EMUN

Investiční výhled 2023 - Partner EMUN 10:35 - 10:50 Panelová diskuse Eva Zamrazilová Viceguvernérka ČNB Ľuboš Mokráš, Makroekonomický analytik, PPF banka Leoš Jirman, Partner EMUN

Panelová diskuse

Každá krize ale přináší příležitosti. Leoš Jirman, předseda představenstva EMUN IS je vidí hlavně v podobě atraktivních cen: „Čekáváme, že rok 2023 jako celek bude k cenám rizikových aktiv příznivější než rok 2022. v první polovině roku by se mělo dařit dluhopisům, ve druhé potom akciím.“ Tomu nahrává i fakt, že jsou státní dluhopisy relativně k akciím nejlevnější od roku 2008.

Popularita Private Equity dosahuje historických maxim

Nárůst oblíbenosti se v posledních letech těší i alternativní třídy aktiv jako Private Equity. „Popularita Private Equity jako investiční třídy aktiv dosahuje historických maxim; v posledních volatilních letech dokonce roste na úkor tradičních investic do veřejně obchodovaných akcií a dluhopisů. Jsme přesvědčeni, že při pečlivém využití může i nadále být tahounem dlouhodobé výkonnosti diverzifikovaného portfolia,“ popisuje strategii investiční společnosti EMUN Filip Savi. Ondřej Benáček, šéf Central Europe Industry Partners dává Savimu za pravdu: „Dluhopisy nenabízí dostatečné výnosy, akcie jsou taženy dolu negativním sentimentem investorů, hodnota venture kapitálu a nemovitostí je přímo úměrná nízkým úrokovým sazbám a čeká je zásadní korekce. Private equity buyouts se silným CF/hodnotě jsou jediná třída aktiv která je schopná porazit stávající inflaci a přinést nadstandardní výnos.“

Proto se právě na Private Equity zaměří Investiční výhledy 2023 podrobněji a nabídnou různé strategie globálních fondů. Gabriel Kamensky z BlackRock Private Equity Partners bude mluvit o Growth equity, tedy třídě aktiv investující do inovativních společností, které se opírají o dlouhodobé trendy strukturálního růstu. Thorben Hett z Rothschild and Co se zaměří na Venture Capital a Nik Morandi z Blackstone doplní přehled pohledem na Secondaries, protože, jak říká: „Trh sekundárních investic nadále roste, protože jej dlouhodobí investoři využívají k řízení své investiční expozice v oblasti private equity a jako klíčový nástroj řízení fondů.“

START Market Pražské burzy

Investiční výhledy 2023 nezapomenou ani na perspektivu majitelů firem, kteří hledají financování, nebo zvažují v tomto roce exit. Rok 2022 v Česku přinesl obrovské obchody, na rozdíl od zbytku Evropy. Většinou šlo o dokončování transakcí z doby covidové, nebo e-commerce, na který ale dopadá současná ekonomická situace. „Zřejmě nás čeká pokles M&A trhu. Bude se však podobat tomu z roku 2000, nebo roku 2009, nebo pandemickému roku 2020?“, zamyslí se Igor Mesenský, odborník na M&A z KPMG ČR, a svou zkušenost s prodejem firmy doplní Petr Ševčík z Obchodní společnosti Kredit s.r.o.

Kromě strategického partnera se nabízí i částečný prodej firmy přes volný trh. Český trh START přitom loni přivítal 5 nováčků, jejichž akcie přilákaly celkem miliardu od investorů. „Malé a střední firmy jsou páteří každé ekonomiky a současně významným nositelem inovací. Jsem rád, že díky našemu trhu START mají tyto firmy přístup k ekvitnímu financování, které je s ohledem na jejich dynamiku přirozenou volbou,“ komentuje nejúspěšnější rok trhu START z hlediska počtu nových titulů Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

O největší část obchodů se už tradičně postarala Pilulka.cz, tentokrát ale zaznamenala i jeden z nejvýraznějších poklesů. „Rok 2023 bude plný změn. Všichni se budeme muset uskromnit a soustředit se na fundamenty našeho podnikání. Jediná konstanta v životě je neustálá změna,“ shrnuje zakladatel Pilulka.cz, Martin Kasa.

Konference Investiční výhledy je určena investorům a všem, které zajímá dění a předpokládaný vývoj v ekonomice a na kapitálových trzích. Spolu s investičními snídaněmi přináší pravidelný makroekonomický výhled a tržní update ve spojení s panelovými diskusemi na vybraná aktuální témata. Využijte jedinečnou příležitost kontaktu s renomovanými odborníky, předními ekonomy a investičními analytiky.