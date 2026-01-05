Vzniká jeden z největších fondů kvalifikovaných investorů s retail parky za pět miliard
- Nemovitostní skupina Fidurock založila fond kvalifikovaných investorů zaměřený na retail parky.
- Vloží do něj všech svých 14 retailových parků v Česku a na Slovensku v celkové hodnotě přesahující pět miliard korun.
- Zakladatelé plánují dlouhodobě držet ve fondu významný podíl vlastního kapitálu.
Většina retailových parků z portfolia nového fondu Fidurock Retail Parks Fund SICAV je ve správě skupiny Fidurock již od let 2016 až 2018 a má celkovou obsazenost 99 procent a průměrnou váženou dobu pronájmu (WAULT) 5,7 roku.
„Retail parky patří k nejstabilnějším typům komerčních nemovitostí u nás i v zahraničí. Mají dlouhodobě rostoucí hodnotu, podpořenou aktuálními maloobchodními trendy, jako je zájem o diskontní prodejny a mezinárodní značky, což se projevuje v růstu návštěvnosti a tržeb,“ říká k založení fondu David Hauerland, šéf skupiny Fidurock. „První retail parky jsme do našeho portfolia nemovitostí koupili před deseti lety a postupně jsme se stali jedním z největších vlastníků v České republice.
Skupina chce dál expandovat
Získaný kapitál díky založení fondu kvalifikovaných investorů chce skupina využít na další expanzi a modernizaci již stávajících parků v portfoliu. „Do fondu budou moci investovat pouze kvalifikovaní investoři s minimálním vkladem milion korun. Doporučený investiční horizont je minimálně pět let, přičemž fond není omezen délkou investičního období, což umožňuje investorům držet investici tak dlouho, jak je pro ně výhodné,“ vysvětluje Adam Boruta, šéf fondů a investic ve skupině Fidurock.
„Silnou motivací pro investory je i to, že zakladatelé plánují dlouhodobě držet ve fondu signifikantní podíl vlastního kapitálu a sdílet tak výnosy se všemi investory,“ doplňuje Boruta. Fond nabízí primární upisovací období od 5. ledna 2026 do 31. března 2026, kdy mohou investoři nakupovat akcie za cenu jedné koruny.
Investiční skupina Fidurock skupuje staré činžovní domy a předělává je na nájemní projekty. V poslední době ale výrazně rozšiřuje i své portfolio retail parků. Na konci listopadu koupila například nákupní galerii Arkáda Prostějov za více než půl miliardy korun.
Mezi klíčové nájemce jednotlivých parků patří známé značky jako Albert, OBI, Decathlon, dm drogerie, Pepco a řada dalších. Ve fondu budou například retailové parky v Trutnově, Táboře, Mladé Boleslavi, Liberci, Chocni, Milevsku, Starém Městě, Piešťanech či v Trnavě.
