V roce 2026 investujte do toho, co vám chybí nejvíce
- Investujte do kapitálu, který nejvíc zanedbáváte – často jde o zdraví, vztahy a reputaci.
- Ekonomický kapitál může v roce 2026 dál růst, ale sám o sobě štěstí nezajistí.
- Štěstí určuje nejslabší kapitál, ne ten nejsilnější.
Všechno není jenom o penězích. Ani kapitál. Francouzský sociolog Pierre Bourdieu slavně rozlišil čtyři druhy kapitálu – ekonomický, kulturní, sociální a symbolický. Do všech těchto typů většina z nás nějak investuje, ale některé oproti jiným zanedbává. A přesně v tomto duchu dává smysl dát si své investiční doporučení na rok 2026.
Ekonomický kapitál, tedy finanční investice, mohou mít před sebou relativně klidný rok. Peníze se sice oproti ostatním druhům kapitálu mohou zdát jako příliš povrchní, ale bez nich bývá obtížnější starat se o ty zbývající. Je to otázka míry a subjektivních preferencí, nicméně v této kategorii to příští rok vypadá celkem jednoduše.
Akcie rostly dva roky po sobě, takže by člověk mohl čekat, že „zákonitě“ musí přijít pád, ale žádný takový zákon naštěstí neexistuje. Naopak, za posledních sto let se opakovaně stalo, že akcie rostly dvouciferně i více let za sebou. Dá se tedy očekávat, že růst bude pokračovat, i když pomalejším tempem. Jistě, nelze vyloučit nečekané události, ale i bez nich se následující rok v prognózách ekonomů jeví jako relativně stabilní.
A co zdraví?
Jenže v honbě za investicemi do ekonomického kapitálu bohužel řada z nás zanedbává investice ostatní. Do kulturního kapitálu, tedy typicky do vzdělání, do sociálního kapitálu v podobě dobrých a pevných vztahů kolem sebe, ale i do symbolického kapitálu, jako je dobrá reputace. Osobně bych si neskromně dovolil francouzského klasika doplnit o další druh kapitálu, a to kapitál zdravotní.
Péče o vlastní tělo a jeho zdraví, ať už fyzické či mentální, je dokonce investicí s měřitelným výnosem. Minimálně od dob Michaela Grossmana, který v roce 1972 termín zdravotní kapitál ukotvil v ekonomické teorii. Přidat lze třeba i náboženský kapitál a nápadů na další typy bylo v historii celé řady.
Proč je toto dělení důležité? Chytré knihy říkají, že jsme tak šťastní, jak se nám daří v nejhorší z námi vybraných kategorií. A kupříkladu nyní osobně vím, že mě tlačí právě ten poslední, zdravotní kapitál. Částečně je to životem na prahu čtyřicítky, ale z větší části jde o dobrovolnou volbu věnovat se ostatním „investicím“ více.
Napravte zanedbávané
Z dálky se vždy dávají investiční doporučení jen těžko, ale když si půjčím trochu sociologie, doporučit lze i bez znalosti konkrétního příběhu právě to výše zmíněné: investovat tam, kde jsme investice nejvíce zanedbávali. Určitě může být lákavé poslat peníze do další akciové investice, ale pokud člověk dlouhodobě zanedbával své vztahy a zdraví, radost mu to stejně příliš neudělá.
To neznamená, že člověk nemá mít priority. Určitě se dá jednomu kapitálu věnovat více než jiným – dvojnásob, pokud jsme v něm dobří. A navíc je to celé značně zjednodušující. Jako kostra či myšlenková mapa k tomu, jak se dívat na investice v nadcházejícím roce a obecně v blízké budoucnosti, je to ale velmi rozumný základ. A přichází čas předsevzetí, takže jde o ideální příležitost zkusit zainvestovat tam, kam jsme už dlouho neposlali příliš peněz ani úsilí.