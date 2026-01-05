Babiš chce dát Turkovi šanci na ministerstvo. O nominaci bude ve středu jednat s Pavlem
- Premiér Andrej Babiš na svém instagramu uvedl, že Filip Turek má dostat šanci stát se ministrem.
- O nominaci bude Babiš jednat ve středu s prezidentem Petrem Pavlem.
- Motoristé podle poslance Turka nejsou schopní ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí.
Babiš bude o nominaci hovořit ve středu s prezidentem Petrem Pavlem při novoročním obědě. Z pohledu premiéra by měl Turek dostat šanci a přesvědčit veřejnost. „A asi napravit ty věci, které on sice tvrdí, že neudělal, ale nepůsobí to úplně ideálně," podotkl předseda vlády.
Hrad v prosinci po jednání Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl tehdy prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Motoristé ale vylučují kompetenční žalobu na prezidenta.
Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Místopředseda ANO Karel Havlíček v neděli v České televizi řekl, že Babiš prezidentovi Turka do čela resortu životního prostředí navrhne.
Motoristé z nominace nestoupí
Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval Pavel v prosinci, Turka ale Babiš kvůli jeho zdravotním problémům do vlády nenavrhl. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Turek v pondělí před zasedáním koaliční rady uvedl, že s Babišem o záležitosti jednal 23. prosince. „Pozici máme pořád stejnou, nic se na tom nezměnilo," řekl.
Věc nechtěl šířeji komentovat. „Nechal bych to asi na premiérovi a prezidentovi, ať to proberou spolu. Nevím, jak ten oběd bude probíhat. Věřím, že časem prezident celkově změní svůj názor na mě," řekl. Zdůraznil, že o složení vlády by měl rozhodovat premiér, ne prezident. „My byli schopní ustoupit z ministerstva zahraničních věcí, to bylo údajně nějaké přání prezidenta. Ale na MŽP dalšího kandidáta nemáme," uvedl s poukazem na to, že původně se mluvilo o tom, že bude kandidátem na ministra zahraničí. Vyloučil kompetenční žalobu. „Věříme, že se budou všichni řídit zákonem," dodal Turek.
Šéf koaliční SPD Tomio Okamura řekl, že vládní strany si vzájemně do ministerských nominací nemluví. „Jako SPD si myslíme, že by vláda měla být jmenována jako celek tak, jak je navržena. Pakliže Motoristé navrhují Filipa Turka, tak je to jejich návrh, který by podle mě měl být respektován. Je to výsledek demokratických voleb," dodal.
