Sázka na zlatonosnou Wall Street letos dobře vynáší mimo jiné i České národní bance. Ta své akciové portfolio v zámoří na podzim rozšířila na historicky rekordní sumu na prahu deseti miliard dolarů. Jen za uplynulý rok tak tuzemská centrální banka tamní akciové portfolio nafoukla o více než polovinu. Obrovská investovaná suma v kombinaci s americkým burzovním boomem přitom přináší sladké ovoce. Jen od ledna do září se tak výnosy z amerických akcií pohybují kolem padesáti miliard korun. Zlatým vejcem v košíku je technologická Nvidia. Jen na této akcii ČNB aktuálně za letošek vydělává kolem osmnácti miliard korun. Vítaným bonusem se pak pro ČNB alespoň z pohledu akciového výnosu stala volba Donalda Trumpa.

„ČNB při správě akciového portfolia stoprocentně kopíruje referenční indexy. Pokud jde o akciové portfolio v dolarech, je jím index S&P 500,“ zdůrazňuje pasivní investiční strategii ČNB na Wall Street mluvčí České národní banky Jaroslav Krejčí. Váhy jednotlivých akcií v indexu se nicméně průběžně mění podle jejich nedávné výkonnosti.

Vzhledem k boomu velkých technologických akcií na Wall Street tak prakticky automaticky roste i celkový podíl sázek ČNB na americký IT sektor. Jen sedmička největších technologických titulů má totiž v indexu takřka třetinovou váhu. „Přestože jsme si vědomi existence mnoha dalších variant indexů, z hlediska složení považujeme S&P 500 za index, který pro naše účely dostatečně reprezentuje americkou ekonomiku,“ dodává Krejčí.

Tuzemská centrální banka startovala rok s americkým akciovým portfoliem v objemu rovných sedm miliard dolarů a jak uvádí poslední dostupné regulatorní hlášení americké Komisi pro cenné papíry, do konce září se její portfolio rozrostlo o téměř tři další miliardy. V rozhodující části šlo o výsledek zhodnocení dosavadních investic, krom toho ale bankéři navíc do Ameriky přilili čerstvou miliardu dolarů navíc. To jde ruku v ruce s už dříve avizovaným záměrem posílit váhu akciových investic na obřích rezervách banky, které koncem letošního října dosahovaly takřka 150 miliard dolarů. Na Wall Street tak ČNB drží přibližně necelých sedm procent rezerv.