Krása střídá nádheru, chce se říci, pokud člověk sedící na balíku hotovosti hledí na graf amerického indexu S&P 500 za poslední tři týdny. Masivní slevová akce výkladní skříně americké ekonomiky je z hlediska investorů určitě podstatně atraktivnější akcí než podzimní výprodeje Black Friday orientované na více či méně naivnější spotřebitele. Deset procent váhy je dole a Rothschild se svým zlatým pravidlem nákupů nad právě prolévanou krví by přinejmenším oželel páteční dýchánek se spřátelenými finančníky a jal by se studovat burzu. Co bylo včera neprůstřelné, je dnes k mání se slevou v řádu až desítek procent. Pochopitelně, nemusí jít zrovna o slevu, nýbrž o novou realitu poplatnou zmatené taktovce Donalda Trumpa. To ale budeme jasně vědět, až bude na dobré investice už pozdě.

Celá řada drobných burziánů v posledních měsících a vlastně i letech razila vcelku uniformní rétoriku. Nakoupím americký index, až dojde k výraznějšímu poklesu trhu. Jenže znáte to, silácké řeči vedené na pozadí trendového růstu trhu je pak v případě skutečně masivního propadu najednou těžké naplnit.

Americkému trhu skutečně nic nepřeje a nákup americké akcie může mít v současnosti obdobný efekt jako pomalu polykaný acylpyrin. Kdo si z dětství pamatuje jeho neskutečně hořkou příchuť penetrující ústa i mysl, může něco podobného momentálně zažít na Wall Street. Ale nenechme se ovlivnit emocemi a nechme mluvit dlouhodobé statistiky hovořící zcela ve prospěch racionálně smýšlejících investorů.

Když se podíváme do historie, tak desetiprocentní korekce většinou přinesly zajímavou nákupní příležitost. Historická data od roku 1950 ukazují, že zhodnocení v následujícím roce bylo v průměru přes dvacet procent a v následujících dvou letech následujících po dosažení dna korekce pak trh zhodnotil dokonce o čtyřicet procent. Nebylo by to poprvé ani naposledy v dějinách burz, kdy dnes zoufalá nálada přepne do exaltované.

Vždyť se podívejte na ceny některých akcií, jejichž měsíční ztráty v některých případech atakují i čtyřicet procent. Pokud nám jinak pochopitelný ideový filtr nebrání, je možná na čase podívat se na trh racionálně. Tržby a zisky amerických firem mají vesměs letos dále růst, americká centrální banka je pak z hlediska případné podpory ekonomiky a potažmo i burz v relativně luxusní pozici. Neuspěchala snižování sazeb, a tím má plný zásobník pro to, aby se Wall Street popřípadě dokázala rychle otřepat.

Dejme si tedy dneska sedmičku. Nikoli polosladkého vína, které zpravidla preferuji, ale sedmičku akcií, které to v posledních týdnech odskákaly nejvíc. Podívejme se na důvody propadu a potenciál akcií, které v posledních týdnech doháněly své akcionáře k zoufalství. Akcie, které stojí momentálně o třetinu méně než před třemi týdny. Akcie, jejichž propad si spousta burziánů nedovedla představit ani v nejslabších chvilkách. Prostě se pojďme podívat na to, co je na burze zrovna „v akci“ a jestli to skutečně tolik smrdí, anebo se z toho dá připravit opojný výnosový koktejl.