Jaroslav Bukovský: Domažlický fenomén, aneb okresní města, kde byty zlátly nejvíce | E15.cz

Co znamená fenomén Domažlic? Nikoli, není spojen jen se strakonickým dudákem

Jiný kraj, jiný mrav. A to i ten cenový. Malý kvíz: Čím se liší Semily od Úval? Že jde o srovnávání jablek s hruškami? Ano i ne. Co znamená fenomén Domažlic? Nikoli, není spojen jen se strakonickým dudákem. A proč lidé tak prahnou po tom žít v Mostě? Ano, část přistěhovalců možná obdivuje spektakulární industriální dědictví těžební infrastruktury, ti zbylí mají ovšem jiné důvody. Pokud máte zatím pocit, že jde o jakési silvestrovské vydání textu spočívající v kompilaci českých realitních bizárů, není to tak. Všechna zmíněná města totiž zaujímají prekvapivě významné pozice na žebříčku meziročního růstu cen bytů, anebo patří vyloženě mezi nejdražší v republice. Jasně, část trhu má jasno, ceny přece padají. Jenže tahle města mají proti loňsku stále na kontě desítky procent zhodnocení. Takže kde v Česku nejrychleji narostly ceny bytů?