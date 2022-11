Pád cen bytů bere lidem poslední jistotu, zbývají už jen daně a smrt | E15.cz

Byt a konzervativní investice? Co vás nemá! Jeden rok o šedesát procent nahoru a druhý o dvacet procent dolů, a to se ještě uvidí co dál. Adolescenti už pokládají otcům šibalské otázky: a čím se takový byt vlastně liší od bitcoinu, když obojí létá nahoru a dolů jako mámina nálada? Ovšem pozor, tady končí humor. Česko stojí na prahu ekonomického, sociologického a psychologického milníku v jednom. Pokud lidé poslední léta něčemu skutečně věřili, byl to setrvalý růst cen bytů a prakticky všeho, co se dá spáchat z cihel, písku a malty. Zhodnocující se byty fungovaly v Česku v roli stmelovače společnosti lépe a nacházely podstatně širší řady stoupenců, než třeba křesťanství, či univerzální negativismus. Tahle zeď ale praská a omítka se drolí. Na ceny bytů se přece nesahá! Na ně přeci nedosáhne svou rukou delší než nos princezny Bosany ze Tří veteránů ani Vladimir Putin! Anebo ano? Bohužel. Jaké ztráty budou v příštích měsících počítat majitelé českých bytů? Pusťte si to.