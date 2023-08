Jak do konce života vydělávat až osm procent ročně? Zn.: bezpracně | e15.cz

Současný svět jistě není v mnoha ohledech ideální, ale na jednu jeho vlastnost budou patrně investoři dlouhá léta s láskou vzpomínat. A to na klima vysokých výnosů. Až se bude psát kupříkladu rok 2025 a inflace bude ukazovat půl druhého procenta, lidé si v hospodách budou ukazovat výpisy z účtů z roku 2023 a společně žasnout, jak neskutečně vysoký úrok inkasovali. Protože paměť střádalů, investorů i voličů je krátká. A protože v roce 2025 bude mít ČNB sazbu tři procenta (ano, čerpám jen z redakční křišťálové koule) a úroky na spořicích účtech budou tak kolem dvou procent, zhruba na třetině současného stavu. Poslouží možná tak jako psychologický ochranný štít proti inflaci, ale tím to také skončí. Vítězi budou v té době ti, kteří narušili vlastnosti časoprostoru a podařilo se jim minulost alespoň v něčem přenést do budoucnosti. Jinak řečeno vydělávají stejně jako v éře vysokých úrokových sazeb.