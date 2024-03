Jaroslav Bukovský: Jak poskládat portfolio za tisícovku, aby vydělalo tisíc procent?

Svět investic může být pochopitelně děsivý. Primárně ale záleží jen na tom, jakou část svých úspor tomuto světu svěříte. Pokud „vsadíte“ pár korun, budou vaše investice zcela beze stresu a zachováte si naprosto chladnou hlavu. Přesně takové má totiž psychologické východisko burziána být a jedině tak si můžete v klidu osvojit elementární zásady investorské „hygieny“. Představte si, že si právě dneska odpustíte nákup jednoho páru zlevněných bot, které nepotřebujete. Jen vám padly do oka, protože jste si chtěli udělat takovou tu jednu z mnoha malých radostí. Tu tisícikorunu si s vaším dovolením půjčíme a uděláme s ní něco mnohem zajímavějšího. Namícháme z ní takové akciové portfolio, které vám zabezpečí roztomilou dávku adrenalinu hned na spoustu dalších večerů a jako bonus vám může dát dokonce i vydělat. A když to nevyjde, manželka či manžel vás neopustí.

Že z tisícovky nemůže nic velkého vzejít? Pokud jste zahrádkáři, tak si chtě nechtě každé jaro zatraceně emočně prožijete zázrak přeměny nicotného semínka v rostlinu a na burze to zas nebývá tak docela jinak. Přesněji s takzvanými penny stocks, tedy doslova akciemi za pár babek, je to jako s dětmi.

Jsou malé, věčně rozdováděné a ti velcí mají občas tendenci je podceňovat. A to je kámen úrazu, protože všichni víme, že to jediné, čím se děti liší od dospělých, není inteligenční gap, nýbrž absence zkušenosti. A ta je u spousty z nás, takzvaných světaznalých, ruku na srdce, zcela zavádějící.

Ale k věci. Za tisícovku jsme dnes postavili portfolio o šesti akciových titulech, které měly jedno společné. Wall Street ke každému z nich nabízí alespoň jedno investiční doporučení. A zadruhé takové doporučení slibuje do roka a do dne výnos jednoho tisíce a více procent. Proč také troškařit, pokud jde o penny stocks, které ve své akciové DNA mají holt odjakživa trochu toho bizáru. Ale to ostatně platí pro burzu jako takovou.