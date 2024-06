Jaroslav Bukovský: Jak si pojistit vysoký úrok, měsíčně inkasovat a nevšímat si Nvidie

Ne, nemáme pochopitelně na mysli spořicí účty u velkých domácích bank, které skutečně vysoký úrok bez výhrad nikdy nenesly, protože se výplatě maximálních slibovaných „supersazeb“ dokázaly elegantně vyhnout prostřednictvím limitů pro výši vkladů nebo povinným odklonem peněz do investičních fondů téže banky. Úroková bonanza ale pomalu končí i v malých bankách. A klienti, jimž po inflační dvouletce, která srazila kupní sílu lidí zhruba o třetinu, ještě zbyly nějaké úspory, hledají pro své peníze nové adresy. Ovšem adresy s alespoň podobně nízkým rizikem, a hlavně pravidelným přísunem hotovosti, na což si majitelé spořicích účtů rychle navykli. Přece jen každoměsíční přípis leckdy takřka šestiprocentního úroku dokázal v mnoha myslích vyvolávat intenzivní pocity satisfakce.

Ačkoli vám makléř na schůzce bude tvrdit, že pro vybrakování spořicího konta a hektický převod peněz na obchodní účet určený pro investování bylo včera pozdě, není to pravda. Současný úrok na lépe úročených vkladech aktuálně stále významně překračuje inflaci, a relativní výnosový efekt pro střadatele je tak naopak podstatně vyšší než třeba ještě před rokem, kdy i ten sebevelkorysejší úrok nemohl na porážku české inflace pomýšlet ani náhodou. To ale stále nemění nic na tom, že procenta jednoduše klesají a je třeba je hledat jinde.

A nikoli, teď určitě nechceme radit, abyste za peníze z pracně vystavěného spořáku nakoupili akcie Nvidie. Přestože na tuto akcii hledímes velkým respektem, zůstává na současných cenách přece jen artiklem spíš pro odvážnější hráče než pro milovníky pojištěných vkladů na bankovních kontech. Tak tedy kam? Jedna potenciální cesta, kterak si „zamknout“ solidní procenta odpovídající lepším nabídkám spořicích kont, by tu byla.

Tou cestou jsou dividendoví aristokraté. Tedy akcie firem vyplácejících po léta, některé už po dekády, relativně vysokou, a hlavně stabilní dividendu, kterou mnohdy rok co rok dokonce navyšují. Nejatraktivnější z těchto dividendových mezků momentálně nesou výnos na hranici šesti procent. A to jsme ještě nezmínili, že u těchto akcií lze očekávat, že se v delším čase ještě více zhodnotí. Pojďme do toho říznout a nechat téct modrou akciovou krev.