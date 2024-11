Jaroslav Bukovský: Jak vydělat na akciovém zázraku? Aneb nejen o Grouponu a Beyond Meat

Není kouře bez ohýnku, a není ani výnosu bez rizika. V dnešním okénku si povíme něco o jedné z nejrizikovějších spekulací, které se můžete na trzích dopustit. Znamená to jít proti davu a být dostatečně dlouho svéhlavý. Navíc nejdete proti jen tak nějakému davu.

Jde o srocení skeptiků a chladných spekulantů z řad skutečně otrlých manažerů hedgeových fondů, kteří za svůj život obvykle zažili věci, které by stačily na několik dalších dílů Vlka z Wall Street. Musíte být připraveni čelit hrůzné, a bohužel i pravděpodobné vizi, že tito lidé s nejostřejšími lokty na trhu nakonec dosáhnou svého. A vy přijdete o peníze. Ale tak už to holt chodí, protože nejchutnější ovoce bývá až na vrcholku stromu.

Představte si, že Volkswagen byl před lety na okamžik nejhodnotnější společností na světě. Ano, dnes se to zdá při ceně kolem 81 eur za akcii téměř nepředstavitelné, ale během jednoho sychravého říjnového dnu roku 2008, kdy svět pomalu padal do finanční, a potažmo ekonomické krize, vyhoupl se kurz akcií VW na neuvěřitelných 1005 eur. Spekulanti, kteří tehdy chápali, co se děje, a byli dost rychlí ve svých reakcích, odcházeli ten den z práce s třísetprocentním ziskem. Hlavním důvodem neskutečného a bleskového cenového skoku akcie byl jev známý jako short squeeze. Co že se tehdy stalo?

Před oním říjnovým přelomovým dnem vnímali velcí spekulanti Volkswagen tak trochu jako během letoška. Totiž jako burzovně předražený podnik, s jehož byznysem to jde od deseti k pěti. A byli přesvědčeni, že akcie půjde dolů. A tak ji začali takzvaně shortovat. Tedy půjčili si akcie, které následně na trhu prodali. A doufali, že cena půjde dále dolů a oni pak vykoupí akcie zpátky levněji. Prostě obyčejná sázka na pokles akcie. Nevěděli ovšem jednu zcela zásadní informaci. A totiž, že po trhu chodí po špičkách lidé z automobilky Porsche a zcela potichu a tajně, zato o to systematičtěji, vykupují akcie Volkswagenu. Přesněji řečeno Porsche doslova luxovalo jeho akcie z trhu a onen podzimní den oznámilo, že ve Volkswagenu drží suverénní kontrolní podíl přesahující 74 procent.

Co se dělo dál, by opět vydalo na vydatnou filmovou povídku. Zpráva o ovládnutí Volkswagenu okamžitě totálně změnila sentiment z prodejního na nákupní. Hedgeoví manažeři dosud spekulující na pokles sledovali celé burzovní divadlo s totálně propocenými košilemi. Museli totiž okamžitě uzavřít své krátké pozice. Jinými slovy ihned vyrazit na trh a skoupit zpátky akcie, které předtím prodali. Jenže ouha. Akcie nebyly k mání, protože všechny vykoupilo Porsche.

Fondy nicméně nakupovat musely, a byly ochotné nakupovat i za podstatně vyšší ceny, než za které předtím prodávaly. Protože pořád je lepší mít nižší ztrátu než vyšší ztrátu. Do toho na trh přiskočili akviziční spekulanti, kteří náhle vnímali akcie VW jako nejvíc sexy pod sluncem a chtěli se svézt na nákupní vlně. No, a výsledek už znáte. My se dnes vydáme obdobným směrem, jen nad aktuálními daty z trhu. Prozradíme si pět akcií z Wall Street, které spekulanti momentálně vůbec nejvíce shortují. Jinými slovy tedy: které akcie by v případě byť i jen malé dobré zprávy mohly vyrazit divoce vzhůru. Že to není easy, je snad jasné.