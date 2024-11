A je to tu zas. Volba nové hlavy investičně stále ještě nejzajímavějšího státu světa. Totiž USA. Samozřejmě v komentářích pod článkem uvítáme konstruktivní oponenturu k tomuto názoru, do té doby si ale zkusíme říci, jak celé americké volby zobchodovat. Bez toho, že bychom komukoli stranili a hodnotili priority obou kandidátů. Tohle je pravidelný sloupek o tom, jak vydělat peníze, takže politika nás tu zajímá jen do té míry, do jaké ovlivní byznys, potažmo jeho akcie na burze.