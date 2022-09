Jaroslav Bukovský: Jak zdesetinásobit svou investici, když patronem je ČEZ | E15.cz

Vypadá to jako investorská story, která musí zasáhnout srdce každého Čecha. Minimální „vklad“ dokáže být směšně nízký, a přitom jde o sázku na něco, na co už nyní stojí frontu celý svět. „Podkladové aktivum“ investice je navíc ryze české, přestože to neplatí pro samotný instrument. Kdo nakoupil na počátku pandemie, má nyní v kapse pětinásobek. Kdo nakoupil před sedmi lety, jeho konto je sedmnáctinásobné. Jde o tajuplnou akcii, jejíž osud ovšem do značné míry určí, světe div se, tuzemský energetický gigant ČEZ. Což přidává akcii do značné míry na sex appealu. Má to samozřejmě svá proti, ovšem ruku na srdce: která potenciálně výnosná investice nemá? Pojďme už ale do lesa.