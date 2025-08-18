Španělsko dál bojuje s 20 rozsáhlými požáry. Nasazuje další jednotky
Španělsko dál sužují rozsáhlé lesní požáry. V samotné Galicii jich hoří zhruba dvacet, několik dalších pak v sousedním Portugalsku. V neděli Madrid vyslal do postižených oblastí dalších 500 vojáků, čímž se celkový počet nasazených příslušníků armády zvýšil na 1 900, píše agentura Reuters.
V severozápadní oblasti Galicie se několik požárů spojilo, což způsobilo uzavření dálnic a železniční dopravy do této oblasti. Jižní Evropa zažívá jednu z nejhorších sezón lesních požárů za posledních dvacet let, přičemž Španělsko patří mezi nejvíce postižené země.
Jen za poslední týden si požáry vyžádaly tři životy a spálily více než 115 000 hektarů, což je zhruba velikost Londýnu. „Stále nás čekají náročné dny a počasí nám bohužel nepřeje,“ řekl premiér Pedro Sanchez na tiskové konferenci v Ourense, jedné z nejvíce postižených oblastí.
Virginia Barconesová, generální ředitelka záchranných služeb, řekla ve španělské veřejnoprávní televizi, že od úterý se očekává pokles teplot, ale prozatím jsou povětrnostní podmínky „velmi nepříznivé“. „Dnes panují extrémně vysoké teploty s vysokým rizikem požárů, což komplikuje hašení,“ dodala.
Dvě hasičská letadla z Nizozemska se připojí k letadlům z Francie a Itálie, která již pomáhají španělským úřadům, a v příštích dnech dorazí také hasiči z dalších zemí, uvedla dále Barconesová.
Boj pomocí věděr
Ve vesnici Villardevos v Galicii se zoufalí obyvatelé spojili a sami se pustili do boje s plameny pomocí věder s vodou, protože kvůli výpadku elektřiny nefungovala čerpadla. „Hasičská letadla přilétají ze všech stran, ale sem nelétají,“ řekl v sobotu agentuře Reuters místní obyvatel Basilio Rodriguez. Jeho sousedka Lorea Pascual k tomu dodala: „Je to nepřekonatelné, horší to už být nemůže.“
Podle údajů ministerstva vnitra bylo od června kvůli podezření ze žhářství zatčeno 27 lidí a dalších 92 vyšetřováno.