Jaroslav Bukovský: Kdo vydělá přes padesát procent aneb Wall Street ve slevě odhalila poklady

Největší klopýtnutí Wall Street od loňského listopadu, anebo také během posledního měsíce až téměř šestiprocentní korekce trhu. Pro skeptiky a věčné vyvolávače deště znamenaly uplynulé dva týdny solidní proud vody na mlýn, který navíc nebyl jen tak nějakým výpadkem entuziasmu, jak to tak občas na drahém trhu bývá, ale měl své fundamentální možné vysvětlení. A totiž úrokové sazby za mořem, kde se americký Fed začal tvářit tak, jako kdyby hodlal ponechat vysoké úroky do skonání světů. Ještě že zasvěcenci vědí, že tamní ekonomika, a tím pádem i Wall Street si z vysokých úroků dělají podstatně menší vrásky než třeba investoři ve staré „dobré“ Evropě. Co na první pohled mohlo působit jako náraz skepse, se na druhý může naopak jevit jako povel k nástupu do pozic.