Jaroslav Bukovský: Když recese naděluje, aneb nejlacinější zboží na Wall Street | E15.cz

Není čas na hrdinství, recese klepe na dveře a kvůli inflaci skoro nezbývá na investice. Když centrální banky ještě rozhazovaly peníze všemi směry a nulovými úroky okázale podporovaly dlužníky všeho druhu, bylo takřka jedno, co burziáni kupují. Bizarní pandemická investiční euforie glorifikovala i ten nejhorší investiční odpad, akciovou veteší na redditu počínaje a psími kryptostory konče. Rostlo vše, protože makroklima tomu chtělo. Ekonomická výhybka ovšem se skřípěním posílá na hlavní kolej nejen mizérii, ale i zdravý rozum. Právě ti, kdo jej umějí jakž takž ovládat, se stanou vítězi zítřka. Jinými slovy: je čas na staré, povětšinou osvědčené metody výběru akcií, podle kterých by nakupovali naši otcové a dědové, pokud by ovšem nežili za socialismu. Tedy, ukažme prstem na akcie, které jsou momentálně téměř za babku podle „zlatého“ pravidla poměru ceny a schopností firmy vydělat.