Jaroslav Bukovský: Které akcie točí nejvíc peněz aneb Kde vydělat na byt za tři týdny

Dnes se vydáme po stopách těch napříč světem investorsky vůbec nejpopulárnějších akcií. Ptáte se proč? Na burze platí, že kde jsou objemy, tam je život (a ano, občas i smrt, ale to patří k riziku akciového podnikání). Každopádně jsou takové akcie nějakým způsobem v kurzu, mnohdy bývají spojené s poměrně velkými a rychlými výkyvy v cenách, což znamená přinejmenším teoretickou šanci na rychlý a vysoký zisk. Prakticky kdykoli můžeme z rukávu vysypat na stůl seznam teoreticky podhodnocených akcií, které všechny budou mít důvody pro růst. Jenže pokud si jich investoři nevšimli, anebo prostě investory nějakým způsobem nevzrušují, a tedy se s nimi neobchoduje, pak jsou takové akcie ve vašich portfoliích maximálně tak do počtu.

Jak definovat popularitu akcií? Tak třeba objemem peněz, které na nich každý den investoři protočí. Chtělo by se říci, že jejich soupiska se bude zhruba krýt s těmi nejznámějšími jmény současného akciového světa. To je a není pravda. Existují totiž akcie, do kterých by prakticky nikdo neřekl, že jimi mohou každý den prosvištět takové balíky peněz. Mnohdy se tyto akcie chovají jako meme stocks, jako meme akcie ale obvykle nejsou širší burzovní veřejností vnímány. Vítejte v paralelním akciovém světě.

Dobře, nemá smysl si nalhávat, že totální jedničkou nejsou akcie Nvidie. V historii existuje jen málo tak silných fenoménů, jako je tato akcie. Investoři na ní během posledních tří měsíců protáčejí denně v přepočtu průměrně přes deset miliard korun. Vůbec největší objemy ukázala tahle superakcie během svého lokálního vrcholu ve druhé polovině března, kdy přes ni denně teklo v korunové hodnotě kolem patnácti miliard. To ostře kontrastuje s loňským rokem, kdy ještě třeba průměrný prosincový denní obrat na akcii se pohyboval kolem pouhé jediné miliardy. Zajímavá je přitom souvislost mezi objemem a vývojem kurzu akcie.

Strmě růst totiž začala cena akcií Nvidie prakticky přesně na počátku letošního roku. Spolu s tím začaly extrémně růst i objemy obchodů. A to násobně rychleji než cena akcie. To trvalo až do března. Pak nastal pozoruhodný efekt. Zatímco cena akcie dál brutálně rostla, obchodované objemy začaly trendově klesat, což trvá už prakticky dva měsíce. Jedním z možných vysvětlení může být, že akcie jednoduše nechce nikdo prodávat.

Některé teorie nicméně říkají, že růst ceny akcie při současném klesajícím objemu obchodů je signálem pro korekci. Ale to by tváří v tvář současné náklonnosti k akciím Nvidie působilo téměř kacířsky a postavit se proti zbytku světa si autor tohoto textu tak docela netroufá. Ponořme se však do světa akcií, které jsou oproti Nvidii neviditelné a peníze se na nich točí obdobně.