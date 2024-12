Jaroslav Bukovský: Lidstvo propadlo obsesi instantního hubnutí. Jak na ní vydělat?

Když v roce 2014 americká zpěvačka Meghan Trainorová nahrála song All About That Bass o tom, jak je skvělé mít nějaká ta kila navíc, stal se z něho nejen neuvěřitelný hit, ale i úlevná hymna těch z nás, kteří jsou právě z tohoto důvodu tak trochu permanentně ve stresu. To je ovšem dekádu zpátky a dnes se věci mají trochu jinak: Ačkoli Trainorová, od které si píseň nikoli náhodou půjčila třeba Ewa Farna, v textu tvrdila, že z ní nikdy nebude štíhlá silikonová figura à la panenka Barbie, během oné dekády se svým někdejším antivzorem přesně a do puntíku stala. Story dnes štíhlé Meghan není jediná svého druhu na světě, většina populace ale s nadváhou obdobný happy end neslaví. Alespoň ne bez farmak.

Kdyby se dvůr Rudolfa II. přenesl do dnešních časů, všichni jeho alchymisté by namísto na přeměně bezcenných kovů ve zlato pracovali na lécích proti nadváze. Ostatně celé dekády balancoval byznys s hubnutím na hranici šarlatánství a mnohdy tuto hranici daleko překračoval. Stejně jako dlouhověkost, výklad osudu nebo třeba zázračná možnost zbohatnout byla ovšem vždy šance rychle zhubnout pro masy příliš silným lákadlem na to, aby tento pofiderní byznysový směr jen tak zmizel ze scény, protože prostě nefungoval. Tak to bylo až do doby, než v oboru nastal skutečný, fundamentální zvrat. Do příchodu GLP-1.

Simulátor hormonu sytosti se stal doslova spásou nejen pro svou cílovou skupinu, ale také pro investory. Kdo kupříkladu dostatečně zavčas pochopil potenciál výzkumníků dánské společnosti Novo Nordisk, přišel si v jejích akciích v posledních letech na násobky svého vkladu. Tak třeba jen od jara 2021 do dubna 2024 akcie zhodnotila o poutavých 330 procent a právě GLP-1 hrál v tomto příběhu hlavní roli.

Skoro na vlas stejný příběh a ještě o dvacet procentních bodů výnosu navíc nabídla i americká Eli Lilly. Obě firmy mají bezesporu nadále obrovský byznysový potenciál, z pohledu akciových investorů je ale otázkou, jestli nejít o dům dál. K tomu už se ostatně mnozí před nějakým tím pátkem rozhodli a obě akcie ze svých letošních historických maxim klesly o patnáct až skoro o čtyřicet procent.

Eli Lilly a Novo Nordisk prakticky v tandemu odrežírovaly první kolo seriózně myšleného byznysu s hubnutím. Extrémně lukrativní byznys na pozadí globálního boomu „instantního“ ubývání na váze ale pochopitelně láká nové hráče. V přípravě je momentálně více než stovka nových léků na základě GLP-1, které mají přinést významnou evoluci, či dokonce revoluci v aplikaci a zároveň mají omezit stále ještě značně nepříjemné vedlejší účinky současných léků. Jinými slovy v byznysu s hubnutím je stále extrémní prostor pro převraty a tím i zázračné cenové skoky akcií firem z oboru. Dnes si představíme pět adeptů, kteří by něčím takovým mohli projít.